- 30.01.26
- 22:25
RSS
мапа сайту
"Як посієш наволоком, то і вродить ненароком, а як посієш густо, то не буде пусто"
Українське прислів'я
Трамп номінував кандидата на очільника Федеральної резервної системи.
18:19 30.01.2026 |
Президент США Дональд Трамп номінував колишнього губернатора Федеральної резервної системи (ФРС) США Кевіна Варша на посаду голови ФРС після закінчення терміну чинного керівника у травні.
Про це повідомляє Reuters.
ФРС виконує функцію центрального банку США, регулюючи монетарну політику та облікову ставку.
Останнім часом Трамп намагається посилити свій контроль над ФРС, яка мала б бути незалежним органом: у січні Міністерство юстиції США розпочало кримінальне розслідування проти чинного голови ФРС Джерома Пауелла.
Раніше, в серпні 2025 року, Трамп призначив до ФРС свого радника Стівена Мірана, а також намагався звільнити губернаторку ФРС Лізу Кук через Верховний суд.
Агентство зазначає, що це відбувається через уподобання Трампом монетарної політики з меншими обліковими ставками, яке не поділяється теперішнім складом ФРС.
Сам Варш, який ймовірно очолить ФРС, є критиком системи та прихильником політики менших облікових ставок для боротьби з інфляцією та активізації економіки.
Призначення нового голови ФРС потребуватиме схвалення Сенату США.
Наразі облікова ставка в США становить 3,75%, і, ймовірно, буде знижуватися після призначення лояльного до Трампа керівника.
Також теперішній голова ФРС Пауелл може спробувати залишитися на посаді на другий термін, щоб запобігти політичному втручанню в незалежний орган.
