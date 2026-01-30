Прибуток $247 млрд: найбільший суверенний фонд світу підбив підсумки року.

Фонд національного добробуту Норвегії обсягом у 2,2 трлн доларів США заявив про прибуток у 247 млрд доларів США (2,36 трлн норвезьких крон) у 2025 році завдяки високій прибутковості його інвестицій в акції американських технологічних компаній.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

За словами генерального директора найбільшого у світі суверенного фонду Ніколая Танген, найбільшу роль у прибутковості фонду за минулий рік зіграла, зокрема, дохідність акцій технологічних і фінансових компаній.

Зазначається, що фонд інвестує доходи норвезької держави від видобутку нафти та газу в облігації, акції, нерухомість та проєкти відновлюваної енергетики, які не котируються на біржі, за межами внутрішнього ринку.

Фонд з активами на 2,2 трлн дол. США є одним із найбільших інвесторів у світі, володіючи в середньому 1,5% усіх акцій, що котируються на світових біржах.

Загалом Фонд національного добробуту Норвегії фінансує близько 25% бюджету скандинавської країни.