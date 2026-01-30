Фінансові новини
- |
- 30.01.26
- |
- 22:25
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Два найважливіших дні у житті: день, коли ми з'явились на світ, і день, коли зрозуміли навіщо"
Марк Твен
Прибуток $247 млрд: найбільший суверенний фонд світу підбив підсумки року.
17:03 30.01.2026 |
Фонд національного добробуту Норвегії обсягом у 2,2 трлн доларів США заявив про прибуток у 247 млрд доларів США (2,36 трлн норвезьких крон) у 2025 році завдяки високій прибутковості його інвестицій в акції американських технологічних компаній.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.
За словами генерального директора найбільшого у світі суверенного фонду Ніколая Танген, найбільшу роль у прибутковості фонду за минулий рік зіграла, зокрема, дохідність акцій технологічних і фінансових компаній.
Зазначається, що фонд інвестує доходи норвезької держави від видобутку нафти та газу в облігації, акції, нерухомість та проєкти відновлюваної енергетики, які не котируються на біржі, за межами внутрішнього ринку.
Фонд з активами на 2,2 трлн дол. США є одним із найбільших інвесторів у світі, володіючи в середньому 1,5% усіх акцій, що котируються на світових біржах.
Загалом Фонд національного добробуту Норвегії фінансує близько 25% бюджету скандинавської країни.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Нацбанк очікувано знизив облікову ставку з 15,5% до 15% річних
|НБУ суттєво погіршив прогноз щодо інфляції через масштабні руйнування в енергетиці
|ПДВ для ФОПів: Держрегуляторна служба відмовилася погодити законопроєкт Мінфіну
|Рубіо: Наступні перемовини України і РФ будуть двосторонніми
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Інверторний мотор, пара і розумні програми пральних машин: розбір від Алло
|Чому взимку ми частіше обираємо чай і як він допомагає в холод
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Трамп номінував кандидата на очільника Федеральної резервної системи.
|Прибуток $247 млрд: найбільший суверенний фонд світу підбив підсумки року.
|Контракт на $235 млн: Пентагон профінансує обслуговування F-16, у тому числі для України.
|Венесуела лібералізувала доступ приватного капіталу до нафтової промисловості.
|Палата представників США розпочала розслідування зв’язків Vitol і Trafigura з Трампом.
|Французький президент пояснив Зеленському, чому доведеться відпустити «тіньовий» танкер РФ.
Бізнес
|У 2025 році виручка OpenAI перевищила позначку у 20 мільярдів доларів.
|Продажі китайських автомобілів на українському ринку у 2025 році зросли вдвічі
|Threads вперше обігнала X за кількістю активних користувачів на смартфонах
|Чому ASUS зупинила запуск нових смартфонів — пояснення компанії
|Через перше оновлення Windows 11 у 2026 році ПК не вимикалися — Microsoft випустила екстрене оновлення
|ChatGPT починає експеримент із вбудованою рекламою — OpenAI
|Китай запроваджує єдині стандарти переробки батарей електромобілів