Венесуела лібералізувала доступ приватного капіталу до нафтової промисловості.

Парламент Венесуели ухвалив 29 січня закон про відкриття нафтового сектора для приватних інвесторів. Того ж дня виконуюча обов'язки президента Венесуели Делсі Родрігес підписала документ.

Відтепер приватні компанії зможуть самостійно видобувати й продавати нафту без необхідності створення спільного підприємства з державною нафтовою компанією Венесуели Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), зазначає агентство Associated Press.

Крім того, нове законодавство дозволить незалежний арбітраж спорів, а не лише у венесуельських судах, які контролюються правлячою партією.

Закон вводить єдиний внесок за видобуток у розмірі 15 відсотків і встановлює граничний ліцензійний збір у розмірі 30 відсотків від валового доходу. Податкові ставки будуть встановлюватися залежно від рентабельності та обсягу інвестицій у конкретний проєкт.

США послабили санкції проти венесуельської нафти

Венесуельська влада очікує, що новий закон стане гарантією для великих американських нафтових компаній, які досі вагалися щодо повернення до країни, зазначає Associated Press. Деякі з цих компаній втратили інвестиції, коли правляча партія два десятиліття тому змінила законодавство на користь PDVSA.

Під час ухвалення закону міністерство фінансів США видало дозвіл на проведення угод з урядом у Каракасі і держкомпанією PDVSA. Дозвіл стосується продажу, транспортування та переробки венесуельської нафти. При цьому мінфін заборонив організаціям з Китаю, Росії, Ірану, Північної Кореї чи Куби брати участь у цих операціях.

Продаж венесуельської нафти під контролем США

Відновлення продажу венесуельської нафти відбулося після військової операції США, в ході якої на початку січня був захоплений колишній правитель Венесуели Ніколас Мадуро. Після відновлення експорту під американським наглядом компанія PDVSA, за інформацією джерел, почала нарощувати видобуток.

США вже почали продаж венесуельської нафти в рамках нової угоди з Каракасом. Доходи від перших угод на суму близько 500 мільйонів доларів розміщуються на банківських рахунках, що знаходяться під контролем адміністрації США, повідомило джерело, знайоме з ситуацією. Загальний обсяг угоди оцінюється в два мільярди доларів, при цьому основний рахунок, за словами співрозмовника, відкритий в Катарі як на нейтральному майданчику для розрахунків.