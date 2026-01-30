Палата представників США розпочала розслідування зв’язків Vitol і Trafigura з Трампом.

Провідний демократ у слідчому комітеті Палати представників США 29 січня звернувся до глобальних торгових домів Vitol і Trafigura із запитом про будь-яке листування з адміністрацією Трампа до захоплення президента Венесуели американськими військами. Мета - визначити, зі слів законодавця, хто отримує вигоду від цих дій.

Як повідомляє Reuters, конгресмен Роберт Гарсія надіслав запит генеральному директору Vitol Расселу Харді й генеральному директору Trafigura Річарду Холтуму щодо всіх комунікацій між їхніми компаніями та будь-якими членами адміністрації Трампа з січня минулого року дотепер.

На початку цього місяця американські війська захопили венесуельського лідера Ніколаса Мадуро, і адміністрація Трампа оголосила, що керуватиме продажем венесуельської нафти «безстроково». Vitol з Trafigura отримали перші ліцензії США на завантаження та експорт цієї нафти.

Наглядовий комітет Палати представників має широкі повноваження для розслідувань. Хоча демократи наразі не контролюють палату, республіканці - союзники Трампа - борються за збереження більшості на проміжних виборах у листопаді.

«Комітет прагне отримати відповіді щодо намірів адміністрації Трампа стосовно продажу й маркетингу венесуельської нафти, а також щодо використання отриманих доходів, - написав Гарсія компаніям. - Ми також прагнемо зрозуміти характер будь-яких угод, які ваші компанії уклали з адміністрацією Трампа щодо венесуельських товарів, а також роль, яку вони відіграють у здійсненні дій адміністрації, пов'язаних із Венесуелою».

Vitol і Trafigura поки не надали коментарів.

28 січня група демократів Палати представників надіслала листа 21 компанії, яка була присутня на зустрічі в Білому домі 9 січня, включаючи Vitol і Trafigura. У листі йшлося про розробку венесуельських нафтових ресурсів, а також містилося попередження, що будь-які транзакції чи інвестиції у цьому напрямку несуть юридичні й фінансові ризики.

