НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Французький президент пояснив Зеленському, чому доведеться відпустити «тіньовий» танкер РФ.

Президент Франції Емманюель Макрон у телефонній розмові 29 січня пояснив українському колезі Володимиру Зеленському, що буде змушений відпустити затриманий російський танкер "тіньового флоту" через вимоги французького законодавства.

Про це Зеленський розповів на зустрічі з журналістами у Києві, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Президент України розповів, що у розмові з французьким лідером подякував йому за затримання підсанкційного танкера Grinch, який належить до "тіньового флоту" РФ.

Макрон повідомив Зеленському, що планує змінити законодавство, щоб надалі затримані російські танкери залишалися заарештованими у Франції.

Український президент закликав європейські держави слідувати прикладу Франції та зупиняти і арештовувати танкери "тіньового флоту".

"Це ж питання до всіх держав. Принаймні до північних, морських держав, які мають на це вплив. Тобто танкери з російською нафтою треба зупинити, і щоб воно у тебе залишилось, а не зупинити на якийсь час та відпустити. Тобто рух до таких рішень є, і росіянам точно стане складніше", - заявив Зеленський.

За словами президента, конфіскація танкерів "тіньового флоту" РФ - це один з інструментів, які пришвидшать завершення війни.
За матеріалами: www.eurointegration.com.ua
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,8483
  0,0794
 0,19
EUR
 1
 51,2423
  0,0137
 0,03

Курс обміну валют на сьогодні, 09:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,5544  0,01 0,01 43,1080  0,04 0,09
EUR 50,8560  0,02 0,05 51,5368  0,18 0,34

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,7600  0,01 0,02 42,7900  0,01 0,02
EUR 51,0420  0,14 0,28 51,0570  0,15 0,30

Бізнес