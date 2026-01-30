Французький президент пояснив Зеленському, чому доведеться відпустити «тіньовий» танкер РФ.

Президент Франції Емманюель Макрон у телефонній розмові 29 січня пояснив українському колезі Володимиру Зеленському, що буде змушений відпустити затриманий російський танкер "тіньового флоту" через вимоги французького законодавства.

Про це Зеленський розповів на зустрічі з журналістами у Києві, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Президент України розповів, що у розмові з французьким лідером подякував йому за затримання підсанкційного танкера Grinch, який належить до "тіньового флоту" РФ.

Макрон повідомив Зеленському, що планує змінити законодавство, щоб надалі затримані російські танкери залишалися заарештованими у Франції.

Український президент закликав європейські держави слідувати прикладу Франції та зупиняти і арештовувати танкери "тіньового флоту".

"Це ж питання до всіх держав. Принаймні до північних, морських держав, які мають на це вплив. Тобто танкери з російською нафтою треба зупинити, і щоб воно у тебе залишилось, а не зупинити на якийсь час та відпустити. Тобто рух до таких рішень є, і росіянам точно стане складніше", - заявив Зеленський.

За словами президента, конфіскація танкерів "тіньового флоту" РФ - це один з інструментів, які пришвидшать завершення війни.