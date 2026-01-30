Дрони-перехоплювачі з автопілотом і ШІ: нова розробка з Британії.

Британська технологічна оборонна компанія London Defence R&D показала два нові прототипи дронів-перехоплювачів лінійки Raptor. Навігацію та керування БПЛА здійснюють за допомогою системи на основі штучного інтелекту, пише Defence Blog.

Компанія представила дві безпілотні платформи, які розробили для протиповітряної оборони: Baby Raptor та Raptor XL. Вони збивають цілі кінетичними способом, тобто врізаються в них на швидкості, та призначені для багаторазового використання.





"Дрони були розроблені для місій швидкого реагування та точного ураження і призначені для роботи в сценаріях, коли традиційні системи протиповітряної оборони можуть бути неефективними або занадто повільними для реагування. Компанія заявила, що обидві платформи поєднують високу швидкість, маневреність та автономне відстеження для боротьби з повітряними загрозами протягом коротких періодів взаємодії", - розповіли на сайті видання.





За словами засновника London Defence R&D Айтекіна Гучлу, компанія самостійно розробила систему контролю для дронів під назвою Raptor Pilot AI Pro. Вона дозволяє БПЛА працювати в режимі автопілоту, обробляючи зображення на борту в режимі реального часу.

Перехоплювач може автономно виявляти та відстежувати ціль навіть у середовищі, де зв'язок між платформою та дроном порушений.

Систему Raptor Pilot AI Pro вже випробували: тести були зосереджені саме на автономній роботі, стабільності польоту та точності відстеження під час сценаріїв перехоплення.





Британська компанія також самостійно виробляє кілька підсистем для перехоплювачів класу Raptor, зокрема, електронні регулятори швидкості та технологію двигунів.





Вперше прототип дрона Baby Raptor компанія представила у жовтні 2025 року. Тоді британські розробники заявляли, що перехоплювач може рухатися зі швидкістю понад 250 кілометрів на годину.

London Defence R&D - британська технологічна компанія, яка спеціалізується на передових дослідження та розробках. Окрім дронів, розробники працюють над камерами із вбудованим ШІ, антенами, РЛС для виявлення БПЛА та іншою електронікою.



