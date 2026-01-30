Фінансові новини
American Airlines готується відновити польоти до Венесуели після шести років паузи.
12:11 30.01.2026 |
Авіакомпанія American Airlines заявила у четвер про плани відновити польоти до Венесуели вперше за понад шість років, за умови отримання схвалення уряду та проведення оцінки безпеки.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.
Пізно ввечері у четвер міністр транспорту США Шон Даффі скасував наказ 2019 року, який забороняв американським авіакомпаніям літати до Венесуели, після відповідного доручення президента США Дональда Трампа. Даффі зазначив у директиві, що «продовження призупинення авіасполучення більше не є необхідним у суспільних інтересах».
Запит Трампа щодо скасування заборони на рейси до Венесуели відбувся після обговорення з виконуючою обов'язків президента країни Делсі Родрігез.
«Американські громадяни дуже скоро зможуть поїхати до Венесуели, і там вони будуть у безпеці», - сказав Трамп.
Перевізник United Airlines відмовився повідомити, чи хоче він відновити польоти до Венесуели. В авіакомпанії Delta Air Lines не відповіли на запит Reuters щодо коментарів.
American Airlines, яка почала свою діяльність у Венесуелі у 1987 році, заявила, що заплановані щоденні рейси нададуть можливість ділових, туристичних та гуманітарних поїздок до регіону. До припинення польотів перевізник був найбільшою американською авіакомпанією в країні.
У наказі Даффі зазначалося, що відновлення польотів не впливає на інші регуляторні обмеження Державного департаменту, Міністерства фінансів, Міністерства торгівлі та Міністерства внутрішньої безпеки, а також не впливає на статус Венесуели у рамках програми Міжнародної оцінки безпеки авіації Федерального управління цивільної авіації (FAA).
«Ми з нетерпіннями чекаємо на відновлення регулярних рейсів між США і Венесуелою», - заявили в FAA.
Зазначається, що у грудні Державний департамент додав Венесуелу до списку країн, куди американцям не рекомендується подорожувати.
