Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

American Airlines готується відновити польоти до Венесуели після шести років паузи.

Авіакомпанія American Airlines заявила у четвер про плани відновити польоти до Венесуели вперше за понад шість років, за умови отримання схвалення уряду та проведення оцінки безпеки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Пізно ввечері у четвер міністр транспорту США Шон Даффі скасував наказ 2019 року, який забороняв американським авіакомпаніям літати до Венесуели, після відповідного доручення президента США Дональда Трампа. Даффі зазначив у директиві, що «продовження призупинення авіасполучення більше не є необхідним у суспільних інтересах».

Запит Трампа щодо скасування заборони на рейси до Венесуели відбувся після обговорення з виконуючою обов'язків президента країни Делсі Родрігез.

«Американські громадяни дуже скоро зможуть поїхати до Венесуели, і там вони будуть у безпеці», - сказав Трамп.

Перевізник United Airlines відмовився повідомити, чи хоче він відновити польоти до Венесуели. В авіакомпанії Delta Air Lines не відповіли на запит Reuters щодо коментарів.

American Airlines, яка почала свою діяльність у Венесуелі у 1987 році, заявила, що заплановані щоденні рейси нададуть можливість ділових, туристичних та гуманітарних поїздок до регіону. До припинення польотів перевізник був найбільшою американською авіакомпанією в країні.

У наказі Даффі зазначалося, що відновлення польотів не впливає на інші регуляторні обмеження Державного департаменту, Міністерства фінансів, Міністерства торгівлі та Міністерства внутрішньої безпеки, а також не впливає на статус Венесуели у рамках програми Міжнародної оцінки безпеки авіації Федерального управління цивільної авіації (FAA).

«Ми з нетерпіннями чекаємо на відновлення регулярних рейсів між США і Венесуелою», - заявили в FAA.

Зазначається, що у грудні Державний департамент додав Венесуелу до списку країн, куди американцям не рекомендується подорожувати.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,8483
  0,0794
 0,19
EUR
 1
 51,2423
  0,0137
 0,03

Курс обміну валют на сьогодні, 09:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,5544  0,01 0,01 43,1080  0,04 0,09
EUR 50,8560  0,02 0,05 51,5368  0,18 0,34

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,7600  0,01 0,02 42,7900  0,01 0,02
EUR 51,0420  0,14 0,28 51,0570  0,15 0,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес