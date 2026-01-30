Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Трамп подав до суду на Податкове управління США через нібито витік його декларацій, - Fox News

Президент США Дональд Трамп подав позов проти Податкового управління США на 10 млрд доларів, звинувативши відомство в нібито незаконному витоку його конфіденційних податкових декларацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

За словами представника юридичної команди Трампа, "несумлінний і політично вмотивований" співробітник податкової служби розголосив конфіденційну інформацію, що стосується Трампа, його сім'ї та організації Trump Organization. Зокрема, це нібито було розказано виданням The New York Times і ProPublica.

У позові стверджується, що розголошення інформації було незаконним і завдало шкоди мільйонам людей, порушивши федеральні закони про захист приватного життя.

Підрядник, який опинився в центрі витоку інформації, Чарльз Літтлджон, у жовтні 2023 року визнав себе винним за одним пунктом обвинувачення в несанкціонованому розголошенні інформації з податкових декларацій і відбуває п'ятирічний тюремний термін.

Зокрема, Літтлджон зізнався в крадіжці та витоку податкових декларацій Трампа до газети The New York Times, і в розголошенні конфіденційної податкової інформації щодо заможних осіб виданню ProPublica.

Згідно з позовом, обвинувачений у свідченнях, даних 2024 року, заявив, що всі матеріали Трампа, які він передав, містили інформацію про всі бізнес-активи Трампа.

Раніше Fox News писало, що Літтлджон відмовився давати свідчення перед Конгресом США, скориставшись своїм правом, гарантованим П'ятою поправкою до конституції США, у рамках оскарження вироку.

У пресрелізі Судового комітету від червня 2025 року сказано, що за словами прокурорів Міністерства юстиції, викриття Літтлджона були "безпрецедентними за своїм масштабом і розмахом".
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,8483
  0,0794
 0,19
EUR
 1
 51,2423
  0,0137
 0,03

Курс обміну валют на сьогодні, 09:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,5544  0,01 0,01 43,1080  0,04 0,09
EUR 50,8560  0,02 0,05 51,5368  0,18 0,34

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,7600  0,01 0,02 42,7900  0,01 0,02
EUR 51,0420  0,14 0,28 51,0570  0,15 0,30

