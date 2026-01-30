Фінансові новини
Трамп подав до суду на Податкове управління США через нібито витік його декларацій, - Fox News
10:03 30.01.2026
Президент США Дональд Трамп подав позов проти Податкового управління США на 10 млрд доларів, звинувативши відомство в нібито незаконному витоку його конфіденційних податкових декларацій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.
За словами представника юридичної команди Трампа, "несумлінний і політично вмотивований" співробітник податкової служби розголосив конфіденційну інформацію, що стосується Трампа, його сім'ї та організації Trump Organization. Зокрема, це нібито було розказано виданням The New York Times і ProPublica.
У позові стверджується, що розголошення інформації було незаконним і завдало шкоди мільйонам людей, порушивши федеральні закони про захист приватного життя.
Підрядник, який опинився в центрі витоку інформації, Чарльз Літтлджон, у жовтні 2023 року визнав себе винним за одним пунктом обвинувачення в несанкціонованому розголошенні інформації з податкових декларацій і відбуває п'ятирічний тюремний термін.
Зокрема, Літтлджон зізнався в крадіжці та витоку податкових декларацій Трампа до газети The New York Times, і в розголошенні конфіденційної податкової інформації щодо заможних осіб виданню ProPublica.
Згідно з позовом, обвинувачений у свідченнях, даних 2024 року, заявив, що всі матеріали Трампа, які він передав, містили інформацію про всі бізнес-активи Трампа.
Раніше Fox News писало, що Літтлджон відмовився давати свідчення перед Конгресом США, скориставшись своїм правом, гарантованим П'ятою поправкою до конституції США, у рамках оскарження вироку.
У пресрелізі Судового комітету від червня 2025 року сказано, що за словами прокурорів Міністерства юстиції, викриття Літтлджона були "безпрецедентними за своїм масштабом і розмахом".
|НБУ суттєво погіршив прогноз щодо інфляції через масштабні руйнування в енергетиці
|ПДВ для ФОПів: Держрегуляторна служба відмовилася погодити законопроєкт Мінфіну
|Рубіо: Наступні перемовини України і РФ будуть двосторонніми
|Верховна Рада готується проголосувати важливий податковий закон заради фінансування від МВФ — що в ньому.
