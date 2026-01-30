Євросоюз ухвалив першу візову стратегію безпеки — ключові зміни.

Єврокомісія схвалила першу в історії ЄС візову стратегію. Документ визначає нові підходи до візової політики, які мають посилити безпеку блоку. Стратегія передбачає як обмежувальні механізми проти недружніх країн, так і спрощення процедур для студентів, дослідників та підприємців. Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.

Нову стратегію побудовано навколо чотирьох пріоритетів:

безпека;

економічне процвітання;

глобальний вплив ЄС;

ефективність візової системи.

Вона також передбачає можливі обмежувальні візові заходи - призупинення, відмову у видачі або обмеження віз у відповідь на ворожі дії третіх країн, що підривають безпеку ЄС.

Окремо запроваджують нові заходи щодо боротьби з шахрайством з проїзними документами, включно з узгодженими визначеннями та санкціями на рівні ЄС.

Для підтримки глобальної конкурентоспроможності ЄС запроваджує цифрові процедури.

система ETIAS спростить та частково автоматизує перевірку перед виїздом для мандрівників без візового режиму з четвертого кварталу 2026 року;

цифрові візові процедури дозволять проходити весь процес подання заявки онлайн.

Перевірені мандрівники отримають багаторазові візи з довшим терміном дії. Для ділових подорожей спростять процедури за запрошеннями від перевірених компаній зі спільного списку.

Брюссель вивчатиме можливі зміни до правил щодо студентів, дослідників та висококваліфікованих працівників. Розглядають створення цільової правової бази для засновників стартапів та інноваційних підприємців.

ІТ-системи ЄС стануть сумісними до 2028 року. Це дасть змогу здійснювати запити до кількох баз даних одночасно через єдиний централізований пошук, покращуючи обмін інформацією та запобігаючи зловживанням візами.

Рекомендація щодо залучення талантів заохочує держави-члени запровадити простіші та швидші процедури отримання довгострокових віз і дозволів на проживання.

Це містить більш цифрові процеси, меншу кількість документів та коротші терміни обробки.