Каллас «не може уявити» створення спільної європейської армії, як пропонував Зеленський

Глава європейської дипломатії Кая Каллас висловилася проти української пропозиції створиити Об'єднані збройні сили Європи.

Про це вона сказала під час преспідходу на засіданні Ради ЄС із закордонних справ.

«У кожної європейської країни є армія, і армії 23 країн також є частиною структур НАТО. Тому я не можу собі уявити, що країни створять окрему європейську армію. Тож мають бути армії, що вже існують. Треба дивитися, як це працює на практиці», - заявила Каллас.

Вона підкреслила, що у військовій справі необхідна дуже чітка й зрозуміла ієрархія командування, щоб, «коли щось трапляється, було зрозуміло, хто кому віддає накази».