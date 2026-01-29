Фінансові новини
- |
- 29.01.26
- |
- 17:40
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Каллас «не може уявити» створення спільної європейської армії, як пропонував Зеленський
15:32 29.01.2026 |
Глава європейської дипломатії Кая Каллас висловилася проти української пропозиції створиити Об'єднані збройні сили Європи.
Про це вона сказала під час преспідходу на засіданні Ради ЄС із закордонних справ.
«У кожної європейської країни є армія, і армії 23 країн також є частиною структур НАТО. Тому я не можу собі уявити, що країни створять окрему європейську армію. Тож мають бути армії, що вже існують. Треба дивитися, як це працює на практиці», - заявила Каллас.
Вона підкреслила, що у військовій справі необхідна дуже чітка й зрозуміла ієрархія командування, щоб, «коли щось трапляється, було зрозуміло, хто кому віддає накази».
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|НБУ суттєво погіршив прогноз щодо інфляції через масштабні руйнування в енергетиці
|ПДВ для ФОПів: Держрегуляторна служба відмовилася погодити законопроєкт Мінфіну
|Рубіо: Наступні перемовини України і РФ будуть двосторонніми
|Верховна Рада готується проголосувати важливий податковий закон заради фінансування від МВФ — що в ньому.
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Как найти работу в Полтаве через robota.ua?
|Чому взимку ми частіше обираємо чай і як він допомагає в холод
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Україна звернулася до ЄС щодо збільшення гуманітарного фінансування
|Каллас «не може уявити» створення спільної європейської армії, як пропонував Зеленський
|Франція хоче, щоб 20-й пакет санкцій ЄС проти РФ був "особливо жорстким" щодо "тіньового флоту"
|США невдовзі можуть зробити експорт російської нафти морем збитковим
|Європа здатна за кілька місяців замінити розвіддані США для України, - FT
|США та Данія розпочали переговори щодо Гренландії, щоб заспокоїти Трампа, - Bloomberg
Бізнес
|Чому ASUS зупинила запуск нових смартфонів — пояснення компанії
|Через перше оновлення Windows 11 у 2026 році ПК не вимикалися — Microsoft випустила екстрене оновлення
|ChatGPT починає експеримент із вбудованою рекламою — OpenAI
|Китай запроваджує єдині стандарти переробки батарей електромобілів
|Смартфон Трампа так і не з’явився на ринку — демократи закликають до перевірки
|Європа готується до створення гігафабрик ШІ — рішення ЄС
|В Україні активних користувачів Starlink Direct to Cell понад 3 млн, найбільше у п’яти містах
Кількість абонентів "Київстару", які зареєструвалися для використання технології Starlink Direct to Cell (D2C, прямий супутниковий зв'язок зі смартфоном) від часу її запуску у листопаді 2025 року, перевищила 3 млн абонентів, найактивніше сервісом користуються в Києві, Львові, Вінниці, Хмельницькому та Дніпрі