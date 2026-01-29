Фінансові новини
- 29.01.26
- 14:19
- RSS
- мапа сайту
США невдовзі можуть зробити експорт російської нафти морем збитковим
13:27 29.01.2026 |
Доходи Росії від енергоносіїв минулого року впали приблизно на п'яту частину порівняно з 2024 роком, оскільки збільшення знижок зіткнулося зі слабкими світовими цінами, що посилило тиск на воєнну економіку Кремля.
Про це повідомляє Financial Times.
У листопаді розрив між Brent, міжнародним еталоном цін на нафту, який зараз торгується на найнижчому рівні з 2021 року, і основним російським сортом Urals приблизно подвоївся в місячному вимірі після того, як США ввели санкції проти нафтових гігантів "Роснефть" і "Лукойл".
Згідно з розрахунками FT на основі даних Argus, знижка збільшилася до понад 24 доларів за барель з приблизно 15 доларів за попередні два роки.
У поєднанні з низькими цінами це скоротило доходи Росії від енергетики в 2025 році приблизно на п'яту частину в порівнянні з попереднім роком.
У грудні уряд Росії повідомив про ціну на нафту марки Urals у 39,2 долара за барель, що є найнижчим рівнем з часів пандемії Covid-19.
За словами колишнього високопоставленого керівника енергетичної компанії, для деяких останніх поставок до Індії ціна впала навіть до 22-25 доларів за барель на умовах FOB, що ледь покриває собівартість Росії.
"Якщо вони [США] ще більше посилять санкції, єдиний спосіб, яким ми зможемо продавати нафту, - це трубопровід", - додав він.
Зростання військових витрат у поєднанні зі скороченням доходів від енергетики призвело до дефіциту бюджету в розмірі 2,6% ВВП у 2025 році, що в п'ять разів перевищує запланований рівень і є рекордом в абсолютному вираженні.
Це четвертий рік поспіль, коли бюджет є дефіцитним, що є одним з найдовших періодів за часів Путіна.
Відхилення середньої ціни на нафту марки Urals від бюджетного прогнозу на 10 доларів призведе до втрати 1,5-1,8 трлн рублів доходів, пишуть аналітики Alfa Bank.
Якщо низькі ціни на нафту і сильний рубль збережуться, дефіцит може досягти близько 3 трлн рублів до кінця року, що становить приблизно 7,5% доходів, які Москва очікує отримати в 2026 році.
Склад експорту також змінився. За даними Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA), аналітичного центру з Гельсінкі, у грудні експорт нафти з Росії морським транспортом до Китаю зріс на 23% порівняно з попереднім місяцем, тоді як поставки до Індії скоротилися на 29%.
|Рубіо: Наступні перемовини України і РФ будуть двосторонніми
|Верховна Рада готується проголосувати важливий податковий закон заради фінансування від МВФ — що в ньому.
|Документ про гарантії безпеки від США підготовлений — Зеленський.
|У Давосі Зеленський і Трамп узгодили пакет ракет PAC-3 для систем Patriot.
Кількість абонентів "Київстару", які зареєструвалися для використання технології Starlink Direct to Cell (D2C, прямий супутниковий зв'язок зі смартфоном) від часу її запуску у листопаді 2025 року, перевищила 3 млн абонентів, найактивніше сервісом користуються в Києві, Львові, Вінниці, Хмельницькому та Дніпрі