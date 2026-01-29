Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Європа здатна за кілька місяців замінити розвіддані США для України, - FT

Україна всього протягом кількох місяців може значно менше почати залежати від розвідданих США. Допомогти в цьому може Європа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Видання пише, що з моменту повернення Дональда Трампа в Білий дім участь США в українському питанні була одним із головних пріоритетів для європейських лідерів. Причому навіть ціною американських мит на товари з ЄС влітку 2025 року без відповідних заходів.

Джерела говорили, що якщо США залишать Київ, то це стане важким ударом для виснаженої української армії, і лише підштовхне очільника Кремля Володимира Путіна до досягнення своєї максималістської мети - підпорядкування України.

Однак наразі наслідки відходу США виявляться не настільки критичними, як здавалося рік тому, коли адміністрація Трампа на невеликий проміжок часу призупинила обмін розвідувальною інформацією та постачання зброї.

Як кажуть українські та європейські чиновники, у той момент підключилися інші союзники, використовуючи власні ресурси. Крім того, у січні 2026 року президент Франції Еммануель Макрон заявив, що тепер його країна надає Україні дві третини розвідувальної інформації.

"Залежність України від американської розвідки може бути значно знижена протягом кількох місяців", - заявив західний чиновник.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,7689
  0,1874
 0,44
EUR
 1
 51,2286
  0,0011
 0,00

Курс обміну валют на сьогодні, 09:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,5595  0,07 0,17 43,1459  0,08 0,19
EUR 50,8809  0,01 0,02 51,7123  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,9400  0,12 0,28 42,9700  0,12 0,28
EUR 51,4034  0,18 0,35 51,4179  0,17 0,32

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес