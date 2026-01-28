Фінансові новини
- |
- 28.01.26
- |
- 10:09
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЄС закрив лазівку для імпорту російського LPG, зробивши виняток лише для Угорщини.
08:48 28.01.2026 |
З 25 січня в Європейському Союзі набуло чинності повне ембарго на імпорт скрапленого нафтового газу (LPG) з Росії, за винятком Угорщини, яка має право імпортувати його до 25 липня 2026 року для власних потреб. Заборона була передбачена 19-м пакетом санкцій ЄС і закриває лазівку, яка діяла протягом останнього року.
Раніше, 20 грудня 2024 року, набрала чинності заборона на імпорт російського LPG, але вона не охоплювала всі його види. Зокрема, чистий бутан та ізобутан, які використовуються переважно як сировина для нафтохімічної промисловості, залишалися поза санкціями.
Тепер вони також під забороною.
Найбільшим імпортером LPG з Росії раніше була Польща. За даними Польської асоціації скрапленого газу (POGP), частка російського газу в загальному імпорті до Польщі знизилася з 44% наприкінці 2024 року до близько 13% після 11 місяців 2025 року.
За цей період найбільше LPG постачали зі Швеції - 24,5%, Норвегії - 17,3% та США - 13,7%. Загальний імпорт LPG до Польщі з січня по листопад 2025 року становив понад 2,1 млн тонн, що на 6,9% менше, ніж у 2024 році.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Документ про гарантії безпеки від США підготовлений — Зеленський.
|У Давосі Зеленський і Трамп узгодили пакет ракет PAC-3 для систем Patriot.
|Зеленський висловився щодо ідеї Трампа про зону вільної торгівлі для України.
|S&P переглянуло кредитний рейтинг України до «CCC+» на тлі реструктуризації боргу.
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Чому взимку ми частіше обираємо чай і як він допомагає в холод
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|ЄС закрив лазівку для імпорту російського LPG, зробивши виняток лише для Угорщини.
|Дрони TYTAN: Німеччина нарощує виробництво, Україна вже застосовує їх на фронті.
|Світові ринки відреагували шоком на обвал японських облігацій — Bloomberg.
|Вступ України до ЄС у найближчий рік закладений у плані завершення війни — Вучич.
|Бабіш зробив остаточну заяву щодо можливого продажу літаків Україні.
|У Данії стрімко зросла кількість користувачів застосунків для бойкоту товарів зі США.
Бізнес
|Через перше оновлення Windows 11 у 2026 році ПК не вимикалися — Microsoft випустила екстрене оновлення
|ChatGPT починає експеримент із вбудованою рекламою — OpenAI
|Китай запроваджує єдині стандарти переробки батарей електромобілів
|Смартфон Трампа так і не з’явився на ринку — демократи закликають до перевірки
|Європа готується до створення гігафабрик ШІ — рішення ЄС
|В Україні активних користувачів Starlink Direct to Cell понад 3 млн, найбільше у п’яти містах
Кількість абонентів "Київстару", які зареєструвалися для використання технології Starlink Direct to Cell (D2C, прямий супутниковий зв'язок зі смартфоном) від часу її запуску у листопаді 2025 року, перевищила 3 млн абонентів, найактивніше сервісом користуються в Києві, Львові, Вінниці, Хмельницькому та Дніпрі
|Тайвань інвестує $250 млрд у виробництво чипів у США за новою торговельною угодою