НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ЄС закрив лазівку для імпорту російського LPG, зробивши виняток лише для Угорщини.

З 25 січня в Європейському Союзі набуло чинності повне ембарго на імпорт скрапленого нафтового газу (LPG) з Росії, за винятком Угорщини, яка має право імпортувати його до 25 липня 2026 року для власних потреб. Заборона була передбачена 19-м пакетом санкцій ЄС і закриває лазівку, яка діяла протягом останнього року.

Раніше, 20 грудня 2024 року, набрала чинності заборона на імпорт російського LPG, але вона не охоплювала всі його види. Зокрема, чистий бутан та ізобутан, які використовуються переважно як сировина для нафтохімічної промисловості, залишалися поза санкціями.

Тепер вони також під забороною.

Найбільшим імпортером LPG з Росії раніше була Польща. За даними Польської асоціації скрапленого газу (POGP), частка російського газу в загальному імпорті до Польщі знизилася з 44% наприкінці 2024 року до близько 13% після 11 місяців 2025 року.

За цей період найбільше LPG постачали зі Швеції - 24,5%, Норвегії - 17,3% та США - 13,7%. Загальний імпорт LPG до Польщі з січня по листопад 2025 року становив понад 2,1 млн тонн, що на 6,9% менше, ніж у 2024 році.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

