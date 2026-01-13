Фінансові новини
- |
- 13.01.26
- |
- 07:20
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Через Венесуелу Трамп посварився з Exxon і заговорив про заборону інвестицій
14:58 12.01.2026 |
Дональд Трамп заявив, що може не допустити ExxonMobil до інвестицій у Венесуелі після того, як гендиректор американської нафтової компанії назвав країну "непридатною для інвестицій" під час зустрічі в Білому домі минулого тижня.
Про це повідомляє агентство Financial Times.
"Мені не сподобалася відповідь Exxon... Я, ймовірно, схилятимуся до того, щоб тримати Exxon осторонь. Мені не сподобалася їхня відповідь. Вони грають надто хитро", - сказав президент США журналістам у неділю на борту Air Force One.
Коментарі Трампа прозвучали на тлі того, що уряд США активізує переговори із західними нафтовими компаніями, намагаючись залучити щонайменше $100 млрд приватних інвестицій, аби допомогти відновити нафтовий сектор Венесуели.
Більшість керівників нафтової галузі, які були на зустрічі в Білому домі у п'ятницю, висловлювали оптимізм щодо перспектив відродження венесуельської нафтовидобувної галузі. Видобуток за останні десятиліття впав до менш ніж 1 млн барелів на добу через неефективне управління, корупцію та санкції США.
Однак Даррен Вудс, гендиректор Exxon, був значно скептичнішим і сказав президенту, що потрібні "суттєві зміни", перш ніж найбільша нафтова компанія США розгляне інвестиції в цю латиноамериканську країну.
"У нас там двічі вилучали активи, тож ви можете уявити: щоб зайти втретє, потрібні дуже суттєві зміни порівняно з тим, що ми бачили історично і яким є стан зараз", - сказав Вудс.
"Якщо подивитися на правові та комерційні конструкції, рамки, що діють сьогодні у Венесуелі, то сьогодні вона непридатна для інвестування".
Коли Трамп наполягав, Вудс відповів, що Exxon направить до Венесуели технічну команду протягом кількох тижнів, аби оцінити умови. Він також заявив, що "впевнений": зміни, необхідні для інвестицій, "можуть бути запроваджені".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Норвегія зацікавилась українськими перехоплювачами для систем NASAMS
|Україна вивчає ініціативу США про ВЕЗ на Донбасі — Зеленський
|Трамп підтримав санкції проти РФ, Сенат може голосувати вже наступного тижня — Грем
|Суд у Швеції остаточно відмовив компаніям Коломойського у стягненні з України $6 млрд
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Павло Васильєв: Деревообробна та меблева галузі мають стати одним із ключових інструментів післявоєнної відбудови України та розвитку доступного житла
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Другий конкурс проєктів з відновлення України запустила Швейцарія за участю приватних компаній
|Китай готує запуск масштабної орбітальної мережі з майже 200 тис. супутників
|У Великій Британії знайшли законний механізм затримання суден тіньового флоту
|Надлишок пропозиції може обвалити ціни на нафту у 2026 році — Goldman
|Німецька Rheinmetall оголосила про передачу Україні БМП Lynx
|Через Венесуелу Трамп посварився з Exxon і заговорив про заборону інвестицій
Бізнес
|Держава збільшила компенсації роботодавцям за найм працівників з пільгових категорій
|Mercedes-Benz CLA отримає систему допомоги водієві на базі NVIDIA DRIVE AV
|Universal Music оголосила про співпрацю з NVIDIA у сфері музичного ШІ
|Intel представила процесори Core Ultra 300 з приростом ігрової продуктивності до 77%
|AMD повідомила про 27% перевагу Ryzen 7 9850X3D над флагманом Intel
На CES 2026 компанія AMD анонсувала свій новий флагманський процесор Ryzen 7 9850X3D, який став найшвидшим у серії 9000X3D. Чип базується на архітектурі Zen 5 і оснащений технологією AMD 3D V-Cache другого покоління, що забезпечує виняткову ігрову продуктивність, особливо в порівнянні з конкурентами.
|Санкції Заходу заморозили 500 мільйонів Telegram через російські зв’язки
|NVIDIA представила DLSS 4.5 – технологія забезпечить до 240 FPS в 4K