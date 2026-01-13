Через Венесуелу Трамп посварився з Exxon і заговорив про заборону інвестицій

Дональд Трамп заявив, що може не допустити ExxonMobil до інвестицій у Венесуелі після того, як гендиректор американської нафтової компанії назвав країну "непридатною для інвестицій" під час зустрічі в Білому домі минулого тижня.

Про це повідомляє агентство Financial Times.

"Мені не сподобалася відповідь Exxon... Я, ймовірно, схилятимуся до того, щоб тримати Exxon осторонь. Мені не сподобалася їхня відповідь. Вони грають надто хитро", - сказав президент США журналістам у неділю на борту Air Force One.

Коментарі Трампа прозвучали на тлі того, що уряд США активізує переговори із західними нафтовими компаніями, намагаючись залучити щонайменше $100 млрд приватних інвестицій, аби допомогти відновити нафтовий сектор Венесуели.

Більшість керівників нафтової галузі, які були на зустрічі в Білому домі у п'ятницю, висловлювали оптимізм щодо перспектив відродження венесуельської нафтовидобувної галузі. Видобуток за останні десятиліття впав до менш ніж 1 млн барелів на добу через неефективне управління, корупцію та санкції США.

Однак Даррен Вудс, гендиректор Exxon, був значно скептичнішим і сказав президенту, що потрібні "суттєві зміни", перш ніж найбільша нафтова компанія США розгляне інвестиції в цю латиноамериканську країну.

"У нас там двічі вилучали активи, тож ви можете уявити: щоб зайти втретє, потрібні дуже суттєві зміни порівняно з тим, що ми бачили історично і яким є стан зараз", - сказав Вудс.

"Якщо подивитися на правові та комерційні конструкції, рамки, що діють сьогодні у Венесуелі, то сьогодні вона непридатна для інвестування".

Коли Трамп наполягав, Вудс відповів, що Exxon направить до Венесуели технічну команду протягом кількох тижнів, аби оцінити умови. Він також заявив, що "впевнений": зміни, необхідні для інвестицій, "можуть бути запроваджені".