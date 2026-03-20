€90 млрд для України під питанням: Орбан не погодився з позицією лідерів ЄС

Лідери ЄС на саміті 19 березня не схвалили остаточно багатомільярдний кредит для України, заблокований прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Угорський прем'єр не змінив своєї позиції, попри критику на свою адресу, передає з Брюсселя кореспондентка Радіо Свобода.

Обговорення України на саміті завершене, висновки щодо неї схвалені 25-ма державами-членами. Вони опубліковані на сайті Європейської ради. Серед держав, які не долучаються до декларації щодо України, окрім Угорщини, від грудня минулого року також є Словаччина.

У висновках ідеться, що Єврорада зобов'язується надалі всебічно підтримувати Україну, й що лідери ЄС очікують на надання першого траншу 90-мільярдної позики на початку квітня. Вибори в Угорщині, з якими чимало лідерів ЄС пов'язують відступ Віктора Орбана від даної в грудні обіцянки схвалити кредит, заплановані на 12 квітня.

«Після рішення грудня 2025 року про надання Україні кредиту підтримки в розмірі 90 мільярдів євро на 2026-2027 роки, Європейська рада вітає його ухвалення співзаконодавцями та очікує першого траншу для України на початку квітня. У цьому контексті вона також закликає активізувати роботу з третіми країнами для закриття дефіциту фінансування України в розмірі 30 мільярдів євро», - сказано в рішенні саміту, підтриманому 25-ма державами-членами.

ЄС також підтверджує свою рішучість далі тиснути на Росію, щоб спонукати її інтерес до переговорів про завершення війни. 20-й пакет санкцій також продовжують блокувати Угорщина й Словаччина.

«Європейська рада очікує швидкого ухвалення 20-го пакету санкцій. Вона також наголошує на необхідності подальшого скорочення доходів Росії від енергоресурсів і обмеження її банківської системи, а також врахувала зусилля щодо боротьби з «тіньовим флотом». Для підриву його діяльності потрібний комплексний підхід по всьому маршруту», - йдеться у висновках 25-ти держав.

Засуджується також участь військ КНДР у війні Росії проти України, а також підтримка Москви Іраном і Білоруссю. РФ укотре закликають погодитися на режим тиші.

«Європейська рада закликає Росію погодитися на повне, безумовне та негайне припинення вогню і розпочати змістовні переговори задля справедливого та тривалого миру. Для такого миру ключовою є повага до незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України», - зауважують лідери 25 держав ЄС.