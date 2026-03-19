Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна розробляє проєкт швидкісної залізниці до ЄС за участі Південної Кореї

В Україні розпочали підготовку до будівництва високошвидкісної залізниці між Києвом і кордоном Європейського Союзу.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку громад та територій за результатами зустрічі з делегацією Республіки Корея.

Так, зустріч стосувалася підготовки техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) будівництва високошвидкісної залізниці між Києвом і кордоном України.

Сторони обговорили поточний статус проєкту, подальші кроки із залучення консультантів, а також стратегічне бачення розвитку високошвидкісної залізниці як складової інтеграції України до транспортної мережі Європейського Союзу та післявоєнного відновлення.


Хто фінансуватиме

Проєкт реалізується в межах грантової допомоги уряду Республіки Корея, має бюджет $8 млн та передбачає підготовку комплексного техніко-економічного обґрунтування розвитку високошвидкісного пасажирського залізничного сполучення в Україні.

"Під час зустрічі сторони обговорили практичні аспекти підготовки ТЕО та ключові питання, які мають бути досліджені в межах проєкту. Зокрема, важливість врахування планів розвитку TEN-T, щоб майбутня високошвидкісна залізнична інфраструктура України могла бути інтегрована до загальноєвропейської транспортної системи", - зазначили в Мінгромад.

Українська сторона зі свого боку наголосила на готовності до тісної координації та роботи з партнерами.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Корея
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,8960
  0,0537
 0,12
EUR
 1
 50,5243
  0,1145
 0,23

Курс обміну валют на сьогодні, 09:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,7672  0,13 0,29 44,2892  0,05 0,12
EUR 50,4240  0,01 0,03 51,1244  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:05
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,9500  0,01 0,02 43,9800  0,01 0,02
EUR 50,3710  0,23 0,45 50,3966  0,22 0,44

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес