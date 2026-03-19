Україна розробляє проєкт швидкісної залізниці до ЄС за участі Південної Кореї
09:56 19.03.2026 |
В Україні розпочали підготовку до будівництва високошвидкісної залізниці між Києвом і кордоном Європейського Союзу.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку громад та територій за результатами зустрічі з делегацією Республіки Корея.
Так, зустріч стосувалася підготовки техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) будівництва високошвидкісної залізниці між Києвом і кордоном України.
Сторони обговорили поточний статус проєкту, подальші кроки із залучення консультантів, а також стратегічне бачення розвитку високошвидкісної залізниці як складової інтеграції України до транспортної мережі Європейського Союзу та післявоєнного відновлення.
Хто фінансуватиме
Проєкт реалізується в межах грантової допомоги уряду Республіки Корея, має бюджет $8 млн та передбачає підготовку комплексного техніко-економічного обґрунтування розвитку високошвидкісного пасажирського залізничного сполучення в Україні.
"Під час зустрічі сторони обговорили практичні аспекти підготовки ТЕО та ключові питання, які мають бути досліджені в межах проєкту. Зокрема, важливість врахування планів розвитку TEN-T, щоб майбутня високошвидкісна залізнична інфраструктура України могла бути інтегрована до загальноєвропейської транспортної системи", - зазначили в Мінгромад.
Українська сторона зі свого боку наголосила на готовності до тісної координації та роботи з партнерами.
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Іспанія збільшує військову підтримку України до €1 млрд у 2026 році — Санчес
|Київ і Мадрид уклали угоди щодо ракетної галузі та систем ППО
|Переговори про вступ: ЄС відкрив технічні консультації з Україною за трьома кластерами
|Україна може втратити транш МВФ: парламент не підтримує податкові зміни
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Де купити штори онлайн: як обрати тканину, стиль і не помилитися з розміром
У РУБРИЦІ
|АЗС піднімають ціни: актуальна вартість пального 19 березня та що буде далі
|732 млн грн порушень у деклараціях виявлено НАЗК за два місяці
|Ціна Brent піднялася вище $119 за барель на тлі повідомлень про атаку на саудівський НПЗ
|«Укрпошта» переглянула формат роботи з корпоративними клієнтами
|З 20 березня українці зможуть отримувати кешбек на пальне
|Український стартап-ринок залучив близько $500 млн інвестицій за 2025 рік
Бізнес
|Google, Amazon і Meta посилюють боротьбу з шахрайством через спільний проєкт
|Starlink розширюється: SpaceX запустила ювілейний 10 000-й супутник
|NVIDIA і Bolt розвиватимуть автономні таксі на європейському ринку
|Meta переводить Facebook і Instagram на власні чипи для штучного інтелекту
|Майбутнє e-mobility: Iveco тестує зарядку електромобілів на трасі
|Безкоштовний доступ до платних ігор з’явиться в Google Play
|Аналітики: ринок смартфонів готується до підвищення цін у 2026 році