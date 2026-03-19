Україна розробляє проєкт швидкісної залізниці до ЄС за участі Південної Кореї

В Україні розпочали підготовку до будівництва високошвидкісної залізниці між Києвом і кордоном Європейського Союзу.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку громад та територій за результатами зустрічі з делегацією Республіки Корея.

Так, зустріч стосувалася підготовки техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) будівництва високошвидкісної залізниці між Києвом і кордоном України.

Сторони обговорили поточний статус проєкту, подальші кроки із залучення консультантів, а також стратегічне бачення розвитку високошвидкісної залізниці як складової інтеграції України до транспортної мережі Європейського Союзу та післявоєнного відновлення.

Хто фінансуватиме

Проєкт реалізується в межах грантової допомоги уряду Республіки Корея, має бюджет $8 млн та передбачає підготовку комплексного техніко-економічного обґрунтування розвитку високошвидкісного пасажирського залізничного сполучення в Україні.

"Під час зустрічі сторони обговорили практичні аспекти підготовки ТЕО та ключові питання, які мають бути досліджені в межах проєкту. Зокрема, важливість врахування планів розвитку TEN-T, щоб майбутня високошвидкісна залізнична інфраструктура України могла бути інтегрована до загальноєвропейської транспортної системи", - зазначили в Мінгромад.

Українська сторона зі свого боку наголосила на готовності до тісної координації та роботи з партнерами.