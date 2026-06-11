Українська бронетехніка та виробник ракет Taurus оголосили про стратегічне партнерство

Європейський ракетний концерн MBDA та українська компанія "Українська бронетехніка" підписали у Берліні меморандум про стратегічне партнерство у сферах далекобійного ураження (Deep Strike) та протидії безпілотним системам (C-UAS).

Про це сторони повідомили за підсумками підписання угоди, передає кореспондентка "Оборонки".

MBDA є одним із найбільших у світі виробників ракетного озброєння та провідною європейською компанією у сфері високоточної зброї. Концерн розробляє та виробляє низку ключових ракетних систем для країн НАТО, зокрема крилату ракету Taurus KEPD 350, далекобійну ракету Storm Shadow/SCALP, протитанкові комплекси Akeron, зенітні ракети сімейства CAMM та ракети класу "повітря-повітря" Meteor.

Згідно з повідомленням компаній, партнерство передбачає довгострокову співпрацю, обмін технологіями та експертизою, розробку спільних виробничих програм і впровадження нових рішень у сфері оборони.

Першими напрямками співпраці визначено створення спроможностей у сфері далекобійного ураження та систем протидії безпілотникам. У компаніях наголошують, що ці напрями мають критичне значення для забезпечення переваги на полі бою в умовах сучасної високоінтенсивної війни.

У межах партнерства сторони також розглядатимуть можливість створення спільних підприємств.





У MBDA заявили, що компанія має намір підтримувати розвиток українського оборонно-промислового комплексу та сприяти посиленню його автономних виробничих спроможностей завдяки своєму досвіду у сфері розробки та виробництва ракетних систем.

Своєю чергою "Українська бронетехніка" забезпечить внесок у проєкт завдяки практичному досвіду розробки та виробництва бронетехніки, мінометних систем, боєприпасів, артилерійських снарядів, наземних і повітряних безпілотних комплексів.

У компаніях зазначають, що угода є частиною ширшої програми стратегічного партнерства між сторонами, а нові напрями співпраці будуть оголошені пізніше.

Партнерство між одним із найбільших європейських виробників ракетної зброї та українською оборонною компанією стало прикладом поглиблення співпраці між українським та європейським оборонними секторами на тлі триваючої війни Росії проти України.