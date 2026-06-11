Фінансові новини
- |
- 11.06.26
- |
- 14:57
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Наймаючи на роботу людину, яка розумніша за вас, ви показуєте, що все-таки ви розумніші"
Річард Грант
Ціни на нафту продовжують зростати, Brent торгується біля $94 за барель
08:53 11.06.2026 |
Ціни на нафту підвищуються на тлі чергових сигналів ескалації конфлікту на Близькому Сході.
Американські військові в ніч на четвер завдали ударів по території Ірану. За даними порталу Axios, що посилається на військові джерела, всі цілі, які були атаковані, були розташовані на півдні країни. Серед них були системи протиповітряної оборони, радари, а також підрозділи командування і управління безпілотними літальними апаратами.
Центральне командування ЗС США (CENTCOM) повідомило, що удари по іранських цілях завершено за вказівкою верховного головнокомандувача. Американський президент Дональд Трамп пригрозив Тегерану ще більш потужними ударами, якщо він не укладе угоду з Вашингтоном.
Іран на тлі нових ударів США в четвер оголосив про перекриття Ормузької протоки для всіх суден.
Ціна серпневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 8:20 кч становить $94,01 за барель, що на $0,91 (0,98%) вище, ніж на закриття попередніх торгів. У середу ці контракти подорожчали на $1,65 (1,8%), до $93,10 за барель.
Ф'ючерси на нафту WTI на липень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли в ціні до цього часу на $1,08 (1,2%), до $91,11 за барель. За підсумками попередньої сесії їхня вартість збільшилася на $1,83 (2,07%), до $90,03 за барель.
"Події на Близькому Сході показують, що до укладення угоди все ще далеко, і поставки енергоресурсів з Перської затоки залишаться серйозно обмеженими", - зазначають аналітики ING.
Звіт міністерства енергетики США, опублікований у середу, показав скорочення запасів нафти в країні минулого тижня на 7,228 млн барелів. Запаси на терміналі в Кушингу, де зберігається нафта, що торгується на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX), знизилися на 801 тис. барелів.
Товарні запаси бензину в Штатах минулого тижня збільшилися на 186 тис. барелів, дистилятів - зменшилися на 200 тис. барелів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада схвалила зміни до держбюджету-2026 про 1,56 трлн грн додвитрат на оборону 242 голосами
|Податок на оренду житла знизять до 5% — рішення парламенту
|Рада схвалила податок на OLX: законопроєкт про оподаткування цифрових платформ підтримали 241 депутат
|Президент визнав ризики служби та сподівається на участь партнерів у фінансуванні армійських контрактів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Чому умови в обмінних пунктах часто вигідніші, ніж у касах банків
У РУБРИЦІ
|США очолили світовий експорт нафти, Росія посіла друге місце
|Пальне дешевшає: огляд актуальних цін на бензин, дизель і газ 11 червня
|OLX Group вивела на український ринок житлову платформу Otodim з елементами ШІ
|В Україні з початку повномасштабної війни встановили 703 МВт ВЕС — глава УВЕА
|Метінвест Ахметова — серед лідерів експорту: металургія й далі наповнює валютну виручку
|В Україні розпочали прийом заявок на другий рік програми BLOOM
Бізнес
|Українська команда ледь поступилася НАТО в навчальній симуляції кібервійни
|Redmi Turbo 5 Max очолив рейтинг AnTuTu завдяки рекордній батареї
|Рейтинг AnTuTu: iQOO 15 Ultra визнано найвигіднішим флагманом
|RTX Spark від NVIDIA: ARM-процесор для Windows-ПК з архітектурою Blackwell і 128 ГБ пам'яті
|SpaceX розпочне будівництво «Золотого купола» — контракт на $4,16 млрд
|ШІ для медицини: Microsoft Copilot Health автоматизує аналізи та медичні дані
|Дешеві Windows-ноутбуки проти MacBook Neo: Qualcomm робить ставку на Snapdragon C