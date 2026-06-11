Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ціни на нафту продовжують зростати, Brent торгується біля $94 за барель

Ціни на нафту підвищуються на тлі чергових сигналів ескалації конфлікту на Близькому Сході.

Американські військові в ніч на четвер завдали ударів по території Ірану. За даними порталу Axios, що посилається на військові джерела, всі цілі, які були атаковані, були розташовані на півдні країни. Серед них були системи протиповітряної оборони, радари, а також підрозділи командування і управління безпілотними літальними апаратами.

Центральне командування ЗС США (CENTCOM) повідомило, що удари по іранських цілях завершено за вказівкою верховного головнокомандувача. Американський президент Дональд Трамп пригрозив Тегерану ще більш потужними ударами, якщо він не укладе угоду з Вашингтоном.

Іран на тлі нових ударів США в четвер оголосив про перекриття Ормузької протоки для всіх суден.

Ціна серпневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 8:20 кч становить $94,01 за барель, що на $0,91 (0,98%) вище, ніж на закриття попередніх торгів. У середу ці контракти подорожчали на $1,65 (1,8%), до $93,10 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на липень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли в ціні до цього часу на $1,08 (1,2%), до $91,11 за барель. За підсумками попередньої сесії їхня вартість збільшилася на $1,83 (2,07%), до $90,03 за барель.

"Події на Близькому Сході показують, що до укладення угоди все ще далеко, і поставки енергоресурсів з Перської затоки залишаться серйозно обмеженими", - зазначають аналітики ING.

Звіт міністерства енергетики США, опублікований у середу, показав скорочення запасів нафти в країні минулого тижня на 7,228 млн барелів. Запаси на терміналі в Кушингу, де зберігається нафта, що торгується на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX), знизилися на 801 тис. барелів.

Товарні запаси бензину в Штатах минулого тижня збільшилися на 186 тис. барелів, дистилятів - зменшилися на 200 тис. барелів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,9790
  0,1353
 0,30
EUR
 1
 51,8945
  0,0031
 0,01

Курс обміну валют на сьогодні, 09:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,7204  0,17 0,38 45,2735  0,12 0,28
EUR 51,6731  0,11 0,21 52,3838  0,08 0,16

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:11
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,9600  0,11 0,24 44,9900  0,11 0,24
EUR 51,9018  0,22 0,43 51,9274  0,22 0,42

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес