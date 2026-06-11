Ціни на нафту продовжують зростати, Brent торгується біля $94 за барель

Ціни на нафту підвищуються на тлі чергових сигналів ескалації конфлікту на Близькому Сході.

Американські військові в ніч на четвер завдали ударів по території Ірану. За даними порталу Axios, що посилається на військові джерела, всі цілі, які були атаковані, були розташовані на півдні країни. Серед них були системи протиповітряної оборони, радари, а також підрозділи командування і управління безпілотними літальними апаратами.

Центральне командування ЗС США (CENTCOM) повідомило, що удари по іранських цілях завершено за вказівкою верховного головнокомандувача. Американський президент Дональд Трамп пригрозив Тегерану ще більш потужними ударами, якщо він не укладе угоду з Вашингтоном.

Іран на тлі нових ударів США в четвер оголосив про перекриття Ормузької протоки для всіх суден.

Ціна серпневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 8:20 кч становить $94,01 за барель, що на $0,91 (0,98%) вище, ніж на закриття попередніх торгів. У середу ці контракти подорожчали на $1,65 (1,8%), до $93,10 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на липень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли в ціні до цього часу на $1,08 (1,2%), до $91,11 за барель. За підсумками попередньої сесії їхня вартість збільшилася на $1,83 (2,07%), до $90,03 за барель.

"Події на Близькому Сході показують, що до укладення угоди все ще далеко, і поставки енергоресурсів з Перської затоки залишаться серйозно обмеженими", - зазначають аналітики ING.

Звіт міністерства енергетики США, опублікований у середу, показав скорочення запасів нафти в країні минулого тижня на 7,228 млн барелів. Запаси на терміналі в Кушингу, де зберігається нафта, що торгується на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX), знизилися на 801 тис. барелів.

Товарні запаси бензину в Штатах минулого тижня збільшилися на 186 тис. барелів, дистилятів - зменшилися на 200 тис. барелів.

