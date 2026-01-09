Авторизация

Індія може відкрити державні тендери для китайських фірм — Reuters

Міністерство фінансів Індії планує скасувати п'ятирічні обмеження на участь китайських компаній у тендерах на державні контракти, оскільки Нью-Делі прагне відновити комерційні зв'язки на тлі послаблення дипломатичної та прикордонної напруженості.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

Обмеження, запроваджені у 2020 році після збройного конфлікту між військами двох країн, вимагали від китайських учасників торгів реєстрації в урядовому комітеті Індії та отримання політичних і безпекових дозволів.

Ці заходи фактично забороняли китайським фірмам конкурувати за індійські державні контракти вартістю приблизно $700-750 млрд.

"Чиновники працюють над скасуванням вимоги реєстрації для учасників торгів із сусідніх країн", ‒ повідомило одне урядове джерело.

Остаточне рішення має ухвалити офіс прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді.

Обмеження мали значний ефект: через кілька місяців після їх введення китайську державну компанію CRRC дискваліфікували від участі в тендері на виробництво поїздів вартістю $216 млн.

План Міністерства фінансів щодо послаблення обмежень виник після звернень інших урядових відомств, які стикалися з дефіцитом та затримками проєктів через правила 2020 року.

Після введення обмежень у 2020 році вартість нових проєктів за участю китайських компаній впала на 27% порівняно з попереднім роком і склала $1,67 млрд у 2021 році.

Зокрема, заборона на імпорт китайського обладнання для енергетичного сектору завадила планам Індії збільшити потужності теплової генерації до приблизно 307 ГВт протягом наступного десятиліття. 
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Китай, Індія
 

