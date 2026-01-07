Фінансові новини
Казахстан посилив контроль: SIM-карти продаватимуть лише після біометричної перевірки
09:11 07.01.2026 |
У Казахстані з 3 січня запровадили біометричну ідентифікацію користувачів під час купівлі сім-карток, повідомляє видання «Курсив» із посиланням на міністерство штучного інтелекту та цифрового розвитку центральноазійської країни.
За словами голови комітету телекомунікацій міністерства Даміра Сейсембекова, тепер після купівлі сім-карти і при встановленні її в телефон на пристрій приходить смс-повідомлення, після чого стає доступним завантаження програми оператора. Через програму користувачі мають пройти біометричну ідентифікацію. Якщо людина використовує кнопковий телефон або не має доступу до інтернету, вона може пройти біометричну ідентифікацію в офісах мобільних операторів.
Віцеміністр штучного інтелекту та цифрового розвитку Ростислав Коняшкін раніше заявляв, що нова система спрямована на боротьбу з шахрайством та підмінними номерами. Чиновник нарікав, що розслідування випадків інтернет-шахрайства ускладнюється, якщо телефонний номер не зареєстрований на конкретну фізичну особу. При цьому, згідно з новими правилами, одній людині дозволено зареєструвати на себе лише до 10 сім-карток.
«Курсив», посилаючись на дані казахстанської поліції, пише, що за 11 місяців 2025 року в Казахстані було зареєстровано 26,3 тисячі інтернет-злочинів, що на 20% більше порівняно з аналогічним періодом 2024 року та в 3,4 раза перевищує показник 2019 року.
Ініціативу прив'язувати сім-картки в Казахстані до біометричних даних користувача навесні 2025 року висунула міністерство цифрових технологій. Тоді її розкритикували в парламенті.
Експерти в галузі кібербезпеки вважають, що реєстрація за біометрією виявиться малоефективною, оскільки технології дозволяють підміняти номери, з яких здійснюється дзвінок.
