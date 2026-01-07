Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Казахстан посилив контроль: SIM-карти продаватимуть лише після біометричної перевірки

У Казахстані з 3 січня запровадили біометричну ідентифікацію користувачів під час купівлі сім-карток, повідомляє видання «Курсив» із посиланням на міністерство штучного інтелекту та цифрового розвитку центральноазійської країни.

За словами голови комітету телекомунікацій міністерства Даміра Сейсембекова, тепер після купівлі сім-карти і при встановленні її в телефон на пристрій приходить смс-повідомлення, після чого стає доступним завантаження програми оператора. Через програму користувачі мають пройти біометричну ідентифікацію. Якщо людина використовує кнопковий телефон або не має доступу до інтернету, вона може пройти біометричну ідентифікацію в офісах мобільних операторів.

Віцеміністр штучного інтелекту та цифрового розвитку Ростислав Коняшкін раніше заявляв, що нова система спрямована на боротьбу з шахрайством та підмінними номерами. Чиновник нарікав, що розслідування випадків інтернет-шахрайства ускладнюється, якщо телефонний номер не зареєстрований на конкретну фізичну особу. При цьому, згідно з новими правилами, одній людині дозволено зареєструвати на себе лише до 10 сім-карток.

«Курсив», посилаючись на дані казахстанської поліції, пише, що за 11 місяців 2025 року в Казахстані було зареєстровано 26,3 тисячі інтернет-злочинів, що на 20% більше порівняно з аналогічним періодом 2024 року та в 3,4 раза перевищує показник 2019 року.

Ініціативу прив'язувати сім-картки в Казахстані до біометричних даних користувача навесні 2025 року висунула міністерство цифрових технологій. Тоді її розкритикували в парламенті.

Експерти в галузі кібербезпеки вважають, що реєстрація за біометрією виявиться малоефективною, оскільки технології дозволяють підміняти номери, з яких здійснюється дзвінок.
За матеріалами: www.radiosvoboda.org/
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,7155
  0,1521
 0,36
EUR
 1
 49,9216
  0,1224
 0,25

Курс обміну валют на сьогодні, 09:36
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,2739  0,16 0,39 42,8482  0,19 0,44
EUR 49,5186  0,14 0,29 50,2271  0,16 0,32

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,9100  0,34 0,80 42,9400  0,34 0,80
EUR 50,5004  0,64 1,28 50,2185  0,33 0,67

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес