Репараційний кредит: Fitch помістив рейтинги Euroclear у категорію негативних

Рейтингове агентство Fitch помістило довгострокові рейтинги Euroclear Bank та Euroclear Holding у категорію Rating Watch Negative (RWN) через пропозицію Європейської комісії використати заморожені активи Центрального банку Росії для надання репараційного кредиту Україні.

Про це повідомляє LIGA.net з посиланням на сайт агентства.

Fitch вважає, що план Єврокомісії створює для Euroclear, де зберігається більшість активів, потенційний ризик ліквідності та можливі судові позови з боку Росії. Водночас базовий сценарій агентства передбачає надання Euroclear комплексних гарантій у разі запуску кредиту, що дозволить зберегти рейтинги на високому поточному рівні 'AA'.



Агентство відзначило сильну ринкову позицію Euroclear Bank як одного з провідних європейських центральних депозитаріїв цінних паперів, масштабовану бізнес-модель та високу капіталізацію. У Fitch вважають, що навіть у разі реалізації репараційного кредиту компанія зможе зберегти стійку прибутковість та контроль над операційними ризиками, включно з наслідками санкцій і контрсанкцій.

Fitch планує зняти RWN після отримання достатньої ясності та деталей щодо формату реалізації репараційного кредиту, якщо він буде запроваджений. Агентство також зазначає, що навіть у разі досягнення домовленості на засіданні Європейської ради 18-19 грудня, її ще необхідно буде імплементувати на рівні ЄС та окремих держав-членів.



