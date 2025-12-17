Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Репараційний кредит: Fitch помістив рейтинги Euroclear у категорію негативних

Рейтингове агентство Fitch помістило довгострокові рейтинги Euroclear Bank та Euroclear Holding у категорію Rating Watch Negative (RWN) через пропозицію Європейської комісії використати заморожені активи Центрального банку Росії для надання репараційного кредиту Україні.

Про це повідомляє LIGA.net з посиланням на сайт агентства.

Fitch вважає, що план Єврокомісії створює для Euroclear, де зберігається більшість активів, потенційний ризик ліквідності та можливі судові позови з боку Росії. Водночас базовий сценарій агентства передбачає надання Euroclear комплексних гарантій у разі запуску кредиту, що дозволить зберегти рейтинги на високому поточному рівні 'AA'.


Агентство відзначило сильну ринкову позицію Euroclear Bank як одного з провідних європейських центральних депозитаріїв цінних паперів, масштабовану бізнес-модель та високу капіталізацію. У Fitch вважають, що навіть у разі реалізації репараційного кредиту компанія зможе зберегти стійку прибутковість та контроль над операційними ризиками, включно з наслідками санкцій і контрсанкцій.

Fitch планує зняти RWN після отримання достатньої ясності та деталей щодо формату реалізації репараційного кредиту, якщо він буде запроваджений. Агентство також зазначає, що навіть у разі досягнення домовленості на засіданні Європейської ради 18-19 грудня, її ще необхідно буде імплементувати на рівні ЄС та окремих держав-членів.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,1848
  0,0603
 0,14
EUR
 1
 49,6684
  0,0135
 0,03

Курс обміну валют на сьогодні, 09:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9771  0,10 0,25 42,5225  0,09 0,22
EUR 49,3125  0,12 0,24 50,0032  0,11 0,21

Міжбанківський ринок на сьогодні, 10:59
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,3050  0,02 0,06 42,3350  0,02 0,06
EUR 49,5815  0,32 0,64 49,6040  0,31 0,63

