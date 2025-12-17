До Сенату США внесли законопроєкт із санкціями за імпорт нафти РФ

Посол України у США Ольга Стефанішина заявила, що до Сенату США внесли на розгляд двопартійний законопроєкт, який передбачає санкції за купівлю або сприяння імпорту нафти та нафтопродуктів з Росії.

Про це вона написала у Facebook, передає "Європейська правда".

За словами Стефанішиної, сенатори-республіканці Дейвід МакКормік та Джон Гастед, а також сенатори-демократи Елізабет Воррен та Кріс Кунс внесли до Сенату двопартійний законопроєкт "Decreasing Russian Oil Profits Act of 2025".

Автори законопроєкту наголосили, що купівля російської нафти фінансує війну проти України, а будь-які країни, компанії чи фінансові посередники, які сприяють такій торгівлі, мають розуміти наслідки, зокрема ризик втрати доступу до фінансової системи США.

Посол України у США зазначила, що законопроєкт створює правову основу для посилення санкційного тиску на нафтові доходи РФ.

У разі ухвалення президент США Дональд Трамп буде зобов'язаний протягом 90 днів застосувати санкції до осіб, які залучені до імпорту російської нафти. Перелік формуватиме Міністр фінансів після консультацій з державним секретарем.

"Ця законодавча ініціатива вкотре свідчить про потужну двопартійну підтримку щодо подальшого економічного тиску на агресора", - підсумувала Стефанішина.

Нагадаємо, наприкінці жовтня США вперше за другої каденції Трампа застосували нові масштабні санкції проти Росії за небажання Москви серйозно поставитися до миротворчих зусиль американського президента.