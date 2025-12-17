Трамп упевнений, що Путін не хоче миру і має намір захопити всю Україну, - Вайлз

Президент США Дональд Трамп не вірить, що глава Кремля Володимир Путін хоче миру. На його думку, диктатор РФ зрештою має намір окупувати всю Україну.

Про це заявила керівник апарату Білого дому Сьюзі Вайлз, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її інтерв'ю для Vanity Fair.

Війна в Україні

Як пише видання, у команді Трампа не було єдиної думки з приводу того, чи хоче Путін чогось меншого, ніж повне захоплення України. Водночас сам президент США вважав, що російський диктатор не хоче миру.

"Експерти вважають, що якби він зміг захопити решту Донецької області, то був би задоволений", - сказала Вайлз.

Але в приватному порядку, як пише видання, мабуть, пославшись на представницю Білого дому - Трамп у це не вірив. Він не вважає, що Путін хоче миру.

"Дональд Трамп думає, що (Путін - ред.) хоче всю країну", - додала Вайлз.

Що ще сказала глава апарату Білого дому

Судячи з матеріалу, інтерв'ю записано не один раз. Це були фрагменти, записані в різні проміжки часу на різні теми протягом цього року. Тепер їх зібрали в один великий матеріал.

Так, по ходу бесіди Вайлз зробила ще низку заяв. Зокрема:

Вайлз назвала віцепрезидента США Джей Ді Венса "прихильником теорій змов";

розповіла, що намагалася переконати Трампа припинити "розправлятися" з політичними ворогами після 90 днів перебування на посаді;

описала президента США як людину з "особистістю алкоголіка";

описала Ілона Маска як "затятого споживача кетаміну", "дивакуватого, дивного типу", чиї дії були "нераціональними" і викликали в неї "жах". За її словами, Маск "спить у спальному мішку в будівлі Виконавчого офісу";

Вайлз виступила на захист USAID, заявивши, що "кожен, хто звертає увагу на роботу уряду, знає, що вони виконують дуже хорошу роботу";

вона прочитала документи у справі Епштейна і підтвердила, що ім'я Трампа в них фігурує.

Спроба виправдатися

Через короткий проміжок після публікації матеріалу, керівник апарату Білого дому Сьюзі Вайлз назвала його "сфабрикованим". Вона стверджує, що багато чого було опущено і фактично перекручено.

"Опублікована сьогодні рано вранці стаття - це лицемірно сфабрикована наклепницька стаття, спрямована проти мене і найкращого президента, співробітників Білого дому і кабінету міністрів в історії. Важливий контекст був проігнорований, і більша частина того, що я та інші говорили про команду і президента, була опущена", - написала Вайлз.

Вона припускає, що це було зроблено навмисно, щоб створити негативний образ Трампа та їхньої команди.

"Правда в тому, що адміністрація Трампа за одинадцять місяців уже досягла більшого, ніж будь-який інший президент за вісім років, і це завдяки неперевершеному лідерству і далекоглядності президента Трампа, з яким мені випала честь працювати майже десять років. Ніщо з цього не зупинить наше невпинне прагнення зробити Америку знову великою", - резюмувала вона.

Путін хоче всю Україну

Нагадаємо, у травні 2025 року Дональд Трамп публічно заявив, що Росії замало українських територій, які вона вже захопила під час війни. В інтерв'ю NBC News він сказав, що Москва прагне повного захоплення України.

Також зазначимо, що в листопаді США представили новий мирний план для завершення війни в Україні. Станом на середину грудня документ продовжує доопрацьовуватися, але як відомо, Вашингтон вимагає від Києва поступитися Донбасом Росії.

З цієї причини під час однієї із зустрічей зі ЗМІ Трампа запитали, чи не занадто багато вимагають від України, і на які поступки тоді піде Росія. За словами президента США - те, що РФ не просуватиметься далі - це вже нібито поступка.