НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Саудити стали фаворитами на купівлю міжнародних активів "Лукойла"

Саудівська компанія Midad Energy увійшла в число головних претендентів на купівлю міжнародних активів російської нафтокомпанії "Лукойл", використовуючи свої тісні політичні зв'язки як з Москвою, так і з Вашингтоном.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Йдеться про активи орієнтовною вартістю близько $22 млрд, які включають нафтові родовища, нафтопереробні заводи та тисячі автозаправних станцій по всьому світу. Інтерес до них виявили близько десятка інвесторів, зокрема американські нафтові гіганти Exxon Mobil та Chevron, а також інвестфонд Carlyle, кажуть джерела.

"Лукойл" прагне продати свої закордонні операції після того, як вони були паралізовані масштабними санкціями США, запровадженими в жовтні для посилення тиску на Росію з вимогою завершити війну проти України.

У Midad Energy та "Лукойлі" від коментарів відмовилися. Міністерство фінансів США (Treasury) також не дало відповіді на запити.

Генеральний директор Midad Energy Абдуліла аль-Айбан є братом впливового радника з нацбезпеки Саудівської Аравії Мусаеда аль-Айбана, який брав участь у мирних переговорах США-РФ у Саудівській Аравії в лютому. Їхній батько, Мохаммед аль-Айбан, був першим головою розвідки королівства.

Ставка Midad Energy робиться на тлі бурхливого зростання економічної співпраці між США та Саудівською Аравією за президента Дональда Трампа, що спирається на десятиліття енергетичних і безпекових зв'язків. Лише в 2025 році Ер-Ріяд і Вашингтон підписали угоди в обороні, енергетиці та технологіях, а Саудівська Аравія пообіцяла інвестиції до $1 трлн.

Midad Energy входить до групи Midad Holding, яка, своєю чергою, є дочірньою структурою Al Fozan Holding із міста Ель-Хобар. Компанія реалізує амбітну стратегію розширення, що підкреслює угода на $5,4 млрд з Алжиром, підписана в жовтні.

За словами джерел, Midad Energy планує зробити повністю грошову (all-cash) пропозицію щодо купівлі активів "Лукойлу", а кошти будуть розміщені на ескроу-рахунку до моменту зняття санкцій із російської компанії. Одна з осіб, знайома з перебігом переговорів, додала, що в угоду можуть бути залучені й американські компанії.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,1848
  0,0603
 0,14
EUR
 1
 49,6684
  0,0135
 0,03

Курс обміну валют на сьогодні, 09:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9771  0,10 0,25 42,5225  0,09 0,22
EUR 49,3125  0,12 0,24 50,0032  0,11 0,21

Міжбанківський ринок на сьогодні, 10:59
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,3050  0,02 0,06 42,3350  0,02 0,06
EUR 49,5815  0,32 0,64 49,6040  0,31 0,63

Бізнес