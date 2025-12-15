Євросюз вводить тимчасовий збір на дрібні посилки від китайських онлайн-платформ Shein та Temu

Міністри фінансів країн ЄС погодилися з липня запровадити тимчасовий платіж у розмірі 3 євро за кожну посилку, а через два роки ‒ перейти до постійної системи мит. Рішення ухвалене на тлі різкого зростання обсягів посилок від китайських онлайн-продавців, зокрема Shein та Temu, що створило додатковий тиск на європейський бізнес.

Про це повідомляє Bloomberg.

Місяць тому міністри також дійшли згоди скасувати норму, яка дозволяла безмитне ввезення до ЄС товарів вартістю до 150 євро ($175,9 ).

Повноцінне набуття чинності нових правил заплановане на 2028 рік ‒ після запуску єдиного центру митних даних ЄС. Водночас Франція стала ініціатором впровадження тимчасового механізму ще до остаточного запровадження постійної системи.

За даними ЄС, у період між 2023 і 2024 роками кількість електронних комерційних посилок із Китаю вартістю менше 150 євро зросла більш ніж удвічі ‒ з 1,9 мільярда до 4,2 мільярда. У 2024 році на них припадало 91% усіх таких відправлень, що надійшли до Євросоюзу.

"Ці посилки є недобросовісною конкуренцією для традиційної торгівлі, яка сплачує податки. Процес має включати одноразовий податок на невеликі посилки", ‒ заявив міністр фінансів Франції Ролан Лескюр.

Як повідомлялося, китайська онлайн-платформа Temu за підсумками минулого року більш ніж удвічі наростила прибуток у Європейському Союзі ‒ майже до $120 млн, попри те, що в регіоні в компанії працюють лише вісім співробітників. У 2024 році прибуток Temu до оподаткування зріс на 171% і сягнув $44,1 млн роком раніше.

Водночас компанія перерахувала лише $18 млн податку на прибуток корпорацій, з яких майже $3 млн становив обов'язковий додатковий збір, запроваджений наприкінці 2023 року після приєднання ЄС до глобальної мінімальної податкової ставки для великих компаній.

Фінансова звітність, подана для материнської структури Whaleco Technology в ЄС, штаб-квартира якої розташована в Ірландії, також свідчить про зростання доходів до $1,7 млрд проти $758 млн роком раніше ‒ ще до впровадження нових механізмів контролю над ультрабюджетним рітейлером.