Фінансові новини
- |
- 15.12.25
- |
- 11:02
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Євросюз вводить тимчасовий збір на дрібні посилки від китайських онлайн-платформ Shein та Temu
09:01 14.12.2025 |
Міністри фінансів країн ЄС погодилися з липня запровадити тимчасовий платіж у розмірі 3 євро за кожну посилку, а через два роки ‒ перейти до постійної системи мит. Рішення ухвалене на тлі різкого зростання обсягів посилок від китайських онлайн-продавців, зокрема Shein та Temu, що створило додатковий тиск на європейський бізнес.
Про це повідомляє Bloomberg.
Місяць тому міністри також дійшли згоди скасувати норму, яка дозволяла безмитне ввезення до ЄС товарів вартістю до 150 євро ($175,9 ).
Повноцінне набуття чинності нових правил заплановане на 2028 рік ‒ після запуску єдиного центру митних даних ЄС. Водночас Франція стала ініціатором впровадження тимчасового механізму ще до остаточного запровадження постійної системи.
За даними ЄС, у період між 2023 і 2024 роками кількість електронних комерційних посилок із Китаю вартістю менше 150 євро зросла більш ніж удвічі ‒ з 1,9 мільярда до 4,2 мільярда. У 2024 році на них припадало 91% усіх таких відправлень, що надійшли до Євросоюзу.
"Ці посилки є недобросовісною конкуренцією для традиційної торгівлі, яка сплачує податки. Процес має включати одноразовий податок на невеликі посилки", ‒ заявив міністр фінансів Франції Ролан Лескюр.
Як повідомлялося, китайська онлайн-платформа Temu за підсумками минулого року більш ніж удвічі наростила прибуток у Європейському Союзі ‒ майже до $120 млн, попри те, що в регіоні в компанії працюють лише вісім співробітників. У 2024 році прибуток Temu до оподаткування зріс на 171% і сягнув $44,1 млн роком раніше.
Водночас компанія перерахувала лише $18 млн податку на прибуток корпорацій, з яких майже $3 млн становив обов'язковий додатковий збір, запроваджений наприкінці 2023 року після приєднання ЄС до глобальної мінімальної податкової ставки для великих компаній.
Фінансова звітність, подана для материнської структури Whaleco Technology в ЄС, штаб-квартира якої розташована в Ірландії, також свідчить про зростання доходів до $1,7 млрд проти $758 млн роком раніше ‒ ще до впровадження нових механізмів контролю над ультрабюджетним рітейлером.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Посли ЄС домовились про скасування принципу одностайності щодо продовження заморозки активів РФ – ЗМІ
|BlackRock долучилась до перемовин про відновлення України
|ЄС погодив механізм відмови від російського газу
|Єврокомісія хоче пришвидшити створення "трибуналу для Путіна" за злочин агресії
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Стандартизация качества фарша в HoReCa — роль оборудования и ножевых блоков
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|ЄС безстроково заморозив російські активи
|Єврокомісія пропонує виділити €90 мільярдів кредиту Україні на наступні два роки
|Віткофф про зустріч у Берліні: Досягнуто значного прогресу
|Росія атакувала цивільне судно з українською олією
|Євросюз вводить тимчасовий збір на дрібні посилки від китайських онлайн-платформ Shein та Temu
|Британія готує оновлений план переходу до воєнного стану через зростання загрози РФ, - Sky News
Бізнес
|У Китаї дебютували перші накопичувачі нового формату Mini SSD зі швидкістю читання до 3700 МБ/с
|Ford та Renault спільно вироблятимуть доступні електромобілі в Європі, щоб конкурувати з китайськими автовиробниками
|У Єврокомісії заявили, що не піддадуться тиску США щодо контролю над техгігантами
|Китайські виробники смартфонів посилюють тиск на Apple через затримку запуску ШІ-фукнцій
|ЄС почав розслідування проти Google через використання онлайн-контенту для тренування ШІ
|В Україні попит на електромобілі за рік виріс в 2,5 рази
|Трамп дозволив постачання Китаю чипів Nvidia та анонсував 25% мита з таких продажів