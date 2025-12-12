Фінансові новини
Британія готує оновлений план переходу до воєнного стану через зростання загрози РФ, - Sky News
12:08 12.12.2025 |
Про це заявив молодший міністр у справах ветеранів Алістер Карнс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.
"Тінь війни знову стукає у двері Європи. Це реальність. Ми маємо бути готові її відвернути", - сказав Карнс. За його словами, рівень ворожої розвіддіяльності - шпигунства, кібератак і фізичних погроз - щодо Збройних сил та Міноборони зріс більш ніж на 50% за останній рік. Найчастіше йдеться про дії Росії, Китаю, Ірану та Північної Кореї.
Нова контррозвідувальна служба
Уряд створює нову контррозвідувальну службу, яка має посилити здатність країни виявляти й перешкоджати діяльності спецслужб ворожих держав. Також об'єднані розвідпідрозділи армії, флоту, авіації та оборонного відомства - вони працюватимуть у структурі під назвою "Військова розвідка".
Під час візиту на секретну військову базу в Кембриджширі Карнс заявив, що уряд оновлює підходи до підготовки населення, промисловості та державних установ до можливих криз. "Ми маємо діяти якомога швидше, щоб переконатися, що це підкріплено", - сказав він.
Військова книга уряду
Sky News нагадує, що раніше Британія мала комплексний план "Військова книга уряду", який визначав дії держави та суспільства під час війни, але після завершення холодної війни його відклали. Коментарі Карнса свідчать, що нині готується сучасна версія цієї доктрини.
Міністр зазначив, що багато британців не відчувають небезпеки, попри триваючу війну Росії проти України, яка впливає навіть на вартість палива. "Ми маємо донести це до людей, щоб вони розуміли, не для того, щоб їх налякати, а щоб бути реалістичними і розуміти, звідки походять ці загрози і чому оборона та підхід, що охоплює все суспільство, є такими важливими", - підсумував Карнс.
