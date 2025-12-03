Фінансові новини
03.12.25
- 15:06
У парламенті Швейцарії зробили ще один крок до послаблення експорту зброї
12:30 03.12.2025 |
Нижня палата швейцарського парламенту, Національна рада, у вівторок схвалила послаблення обмежень на експорт та реекспорт військового обладнання.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Swissinfo.
Депутати нижньої палати парламенту Швейцарії 120 голосами проти 63 схвалила послаблення, раніше ухвалені верхньою палатою - Радою кантонів.
У листопаді їх також підтримав профільний комітет Національної ради.
Наразі швейцарське законодавство забороняє будь-який продаж зброї країні, якщо вона бере участь у конфлікті або серйозно порушує права людини. Уряд запропонував реформу, яка дозволить йому відхилятися від цих критеріїв у виняткових випадках протягом обмеженого періоду.
Парламент підтримав запропоновані урядом відступи, а також послаблення, затверджені Радою кантонів, з огляду на поточну геополітичну ситуацію в Європі та світі.
Міністр економіки Швейцарії Гі Пармелін запевнив законодавців, що поправки не ставлять під сумнів закон про нейтралітет. Крім того, перед кожним дозволом будуть зважуватися інтереси.
Оскільки схвалений Національною радою проєкт містить зміни у порівнянні з проєктом Ради кантонів, він повертається до Ради для повторного голосування.
Міністр оборони Швейцарії Мартін Пфістер раніше закликав швейцарських парламентарів просуватися в напрямку послаблення обмежень на експорт озброєнь, щоб сприяти міжнародній безпековій співпраці.
