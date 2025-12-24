Авторизация

У Сербії підтвердили, що Угорщина хоче придбати власника єдиного в країні НПЗ

Президент Сербії Александар Вучич підтвердив у вівторок, що є інформація про те, що представники "Газпрому" ведуть переговори про продаж компанії NIS угорській компанії MOL.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Радіо Свобода".

За словами Вучича, Сербія не проти придбання NIS - власника єдиного у країні нафтопереробного заводу - угорською енергетичною компанією, тому що "угорці є нашими друзями".

"Тільки щоб ми закінчили те, що почали", - додав він.

NIS - найбільша нафтова компанія в Сербії - перебуває під американськими санкціями з початку жовтня через переважну частку російської власності.

США наполягають на виході російських компаній з власності NIS, частка яких наразі становить 56,2%. Через санкції було закрито нафтопереробний завод NIS у місті Панчево, що неподалік Белграда.

Вучич сказав, що американські санкції проти NIS діють 75 днів і що досі не було жодних збитків. Він, однак, додав, що немає можливості щодня ввозити достатню кількість дизельного палива і що потрібно якомога швидше вирішити цю проблему.

"Наближається і ця дата, і я сподіваюся, що до того буде знайдено рішення. Якщо ні, що мені робити", - сказав сербський президент.

На цьому тлі влада Сербії вже розглядає можливість відмовитись від NIS як основного постачальника нафти, якщо ситуація не зміниться.

Напередодні Вучич висловив сподівання, що проблема, пов'язана з NIS, буде вирішена в найближчі тижні.
За матеріалами: www.eurointegration.com.ua
 

