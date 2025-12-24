Фінансові новини
24.12.25
14:15
У Сербії підтвердили, що Угорщина хоче придбати власника єдиного в країні НПЗ
11:40 24.12.2025 |
Президент Сербії Александар Вучич підтвердив у вівторок, що є інформація про те, що представники "Газпрому" ведуть переговори про продаж компанії NIS угорській компанії MOL.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Радіо Свобода".
За словами Вучича, Сербія не проти придбання NIS - власника єдиного у країні нафтопереробного заводу - угорською енергетичною компанією, тому що "угорці є нашими друзями".
"Тільки щоб ми закінчили те, що почали", - додав він.
NIS - найбільша нафтова компанія в Сербії - перебуває під американськими санкціями з початку жовтня через переважну частку російської власності.
США наполягають на виході російських компаній з власності NIS, частка яких наразі становить 56,2%. Через санкції було закрито нафтопереробний завод NIS у місті Панчево, що неподалік Белграда.
Вучич сказав, що американські санкції проти NIS діють 75 днів і що досі не було жодних збитків. Він, однак, додав, що немає можливості щодня ввозити достатню кількість дизельного палива і що потрібно якомога швидше вирішити цю проблему.
"Наближається і ця дата, і я сподіваюся, що до того буде знайдено рішення. Якщо ні, що мені робити", - сказав сербський президент.
На цьому тлі влада Сербії вже розглядає можливість відмовитись від NIS як основного постачальника нафти, якщо ситуація не зміниться.
Напередодні Вучич висловив сподівання, що проблема, пов'язана з NIS, буде вирішена в найближчі тижні.
ТОП-НОВИНИ
