Ірак запропонував США розробляти найбільше родовище замість Лукойлу
09:52 02.12.2025 |
Міністерство нафти Іраку розпочало переговори з американськими компаніями для передання одній з них в управління найбільшого в країні родовища "Західна Курна -2", у розробці якого зараз бере участь Лукойл, що потрапив під санкції США. Про це міністерство повідомило в понеділок, 1 грудня.
"Передання управління родовищем "Західна Курна-2" одній з американських нафтових компаній відповідатиме взаємним інтересам, зміцнить стабільність світових ринків і забезпечить видобуток нафти Іраку та його частку на ринку", - заявили в міністерстві.
Компанію, якій буде передано в управління родовище, оберуть на конкурсі. Про компанії-претенденти та очікувані терміни укладання угоди не повідомляється.
Раніше агентство Bloomberg писало, що Exxon Mobil та Chevron були серед американських нафтових компаній, зацікавлених щонайменше у деяких міжнародних активах Лукойлу.
Представники обох американських нафтових гігантів відмовилися від коментарів після заяви міністерства.
Лукойл з 2010-х років є оператором родовища "Західна Курна-2" із запасами близько 14 млрд барелів, що розробляється за сервісним контрактом на 25 років. Російській компанії належить 75% частки у проєкті, решта перебуває у власності державної North Oil Company.
У листопаді уряд Іраку взяв на себе відповідальність за збут нафти, що видобувається Лукойлом з родовища, забезпечивши безперебійність постачань, попри санкції.
