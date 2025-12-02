Авторизация

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Ірак запропонував США розробляти найбільше родовище замість Лукойлу

Міністерство нафти Іраку розпочало переговори з американськими компаніями для передання одній з них в управління найбільшого в країні родовища "Західна Курна -2", у розробці якого зараз бере участь Лукойл, що потрапив під санкції США. Про це міністерство повідомило в понеділок, 1 грудня.

"Передання управління родовищем "Західна Курна-2" одній з американських нафтових компаній відповідатиме взаємним інтересам, зміцнить стабільність світових ринків і забезпечить видобуток нафти Іраку та його частку на ринку", - заявили в міністерстві.

Компанію, якій буде передано в управління родовище, оберуть на конкурсі. Про компанії-претенденти та очікувані терміни укладання угоди не повідомляється.

Раніше агентство Bloomberg писало, що Exxon Mobil та Chevron були серед американських нафтових компаній, зацікавлених щонайменше у деяких міжнародних активах Лукойлу.

Представники обох американських нафтових гігантів відмовилися від коментарів після заяви міністерства.

Лукойл з 2010-х років є оператором родовища "Західна Курна-2" із запасами близько 14 млрд барелів, що розробляється за сервісним контрактом на 25 років. Російській компанії належить 75% частки у проєкті, решта перебуває у власності державної North Oil Company.

У листопаді уряд Іраку взяв на себе відповідальність за збут нафти, що видобувається Лукойлом з родовища, забезпечивши безперебійність постачань, попри санкції.

За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,3413
  0,0753
 0,18
EUR
 1
 49,3149
  0,4216
 0,86

Курс обміну валют на сьогодні, 09:52
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0124  0,07 0,17 42,5683  0,05 0,13
EUR 48,8797  0,18 0,37 49,5279  0,16 0,32

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,3600  0,02 0,05 42,3900  0,02 0,05
EUR 49,1880  0,08 0,16 49,2150  0,06 0,13

