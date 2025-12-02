Ірак запропонував США розробляти найбільше родовище замість Лукойлу

Міністерство нафти Іраку розпочало переговори з американськими компаніями для передання одній з них в управління найбільшого в країні родовища "Західна Курна -2", у розробці якого зараз бере участь Лукойл, що потрапив під санкції США. Про це міністерство повідомило в понеділок, 1 грудня.

"Передання управління родовищем "Західна Курна-2" одній з американських нафтових компаній відповідатиме взаємним інтересам, зміцнить стабільність світових ринків і забезпечить видобуток нафти Іраку та його частку на ринку", - заявили в міністерстві.

Компанію, якій буде передано в управління родовище, оберуть на конкурсі. Про компанії-претенденти та очікувані терміни укладання угоди не повідомляється.

Раніше агентство Bloomberg писало, що Exxon Mobil та Chevron були серед американських нафтових компаній, зацікавлених щонайменше у деяких міжнародних активах Лукойлу.

Представники обох американських нафтових гігантів відмовилися від коментарів після заяви міністерства.

Лукойл з 2010-х років є оператором родовища "Західна Курна-2" із запасами близько 14 млрд барелів, що розробляється за сервісним контрактом на 25 років. Російській компанії належить 75% частки у проєкті, решта перебуває у власності державної North Oil Company.

У листопаді уряд Іраку взяв на себе відповідальність за збут нафти, що видобувається Лукойлом з родовища, забезпечивши безперебійність постачань, попри санкції.