НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Німеччині змінюють підхід до виплат українським біженцям

 

Німецькі партії ХДС/ ХСС і СДПН, які входять до коаліції, домовилися про реформу соціальної допомоги українським біженцям.

Як повідомило 12 листопада німецьке видання Bild
із посиланням на джерела в уряді, міністр внутрішніх справ ФРН Александер Добріндт (Alexander Dobrindt) і міністерка праці Бербель Бас (Bärbel Bas) досягли згоди, що українці, які прибули до Німеччини після 1 квітня 2025 року, більше не отримуватимуть соціальну допомогу (Bürgergeld), а перейдуть до системи виплат за законом про пільги шукачам притулку (Asylbewerberleistungsgesetz).

Мотивація шукати роботу в Німеччині

Наразі в Німеччині - 1,1 мільйона українських біженців. Bürgergeld передбачає 563 євро на місяць на додачу до покриття витрат на житло та опалення. За законом про шукачів притулку передбачено 196 євро на особисті потреби та 245 євро на необхідні витрати (їжа, одяг) - загалом 441 євро на місяць.

Причиною змін стала низька зайнятість українців у Німеччині. Очікується, що зменшення виплат мотивуватиме більше біженців шукати роботу.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0377
  0,0238
 0,06
EUR
 1
 48,6544
  0,0443
 0,09

Курс обміну валют на сьогодні, 10:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7411  0,11 0,25 42,2979  0,08 0,19
EUR 48,4657  0,09 0,18 49,0807  0,10 0,21

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0750  0,18 0,42 42,1050  0,17 0,42
EUR 48,7100  0,10 0,21 48,7500  0,11 0,23

