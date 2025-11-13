Фінансові новини
- |
- 13.11.25
- |
- 15:29
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Німеччині змінюють підхід до виплат українським біженцям
13:20 13.11.2025 |
Німецькі партії ХДС/ ХСС і СДПН, які входять до коаліції, домовилися про реформу соціальної допомоги українським біженцям.
Як повідомило 12 листопада німецьке видання Bild
із посиланням на джерела в уряді, міністр внутрішніх справ ФРН Александер Добріндт (Alexander Dobrindt) і міністерка праці Бербель Бас (Bärbel Bas) досягли згоди, що українці, які прибули до Німеччини після 1 квітня 2025 року, більше не отримуватимуть соціальну допомогу (Bürgergeld), а перейдуть до системи виплат за законом про пільги шукачам притулку (Asylbewerberleistungsgesetz).
Мотивація шукати роботу в Німеччині
Наразі в Німеччині - 1,1 мільйона українських біженців. Bürgergeld передбачає 563 євро на місяць на додачу до покриття витрат на житло та опалення. За законом про шукачів притулку передбачено 196 євро на особисті потреби та 245 євро на необхідні витрати (їжа, одяг) - загалом 441 євро на місяць.
Причиною змін стала низька зайнятість українців у Німеччині. Очікується, що зменшення виплат мотивуватиме більше біженців шукати роботу.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Північні і балтійські країни виділяють 500 млн доларів на закупівлю озброєння для України у межах PURL – НАТО
ТОП-НОВИНИ
|Кудрицький каже, що не дав Галущенку створити корупційні схеми в «Укренерго»
|РФ готується не до завершення війни, а до тривалого протистояння, і час на їхньому боці, застерігає Залужний
|ЄС перерахує Україні транш у майже 6 млрд євро
|Зеленський запровадив санкції проти Міндіча і Цукермана
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Північні і балтійські країни виділяють 500 млн доларів на закупівлю озброєння для України у межах PURL – НАТО
|Столтенберг: ЄС не просить Норвегію доєднатися до схем кредитування України
|Фон дер Ляєн розповіла про три варіанти фінансування України
|Доходи РФ від нафтоекспорту в жовтні через нові санкції і зниження цін впали на $380 млн, до $13,13 млрд - МЕА
|Президент підписав закон про угоду з Хорватією щодо співпраці у протимінній діяльності
|У Німеччині змінюють підхід до виплат українським біженцям
|В Єврокомісії кажуть про «суміш щастя і суму» через корупційний скандал в Україні
Бізнес
|Роботехнічна компанія Circus SE з Мюнхену представила власну систему автоматизованого приготування їжі на базі ШІ CA-1 Series 4
|Google попереджає: зростає кількість шпигунських програм під виглядом VPN
|Європа розслідує безпеку китайських електроавтобусів через загрозу віддаленого контролю
|Apple може запустити власний супутниковий сервіс на iPhone
|Воррен Баффет «йде в тінь», пожертвує на благодійність $1,35 млрд
|Ryanair відмовляється від паперових авіаквитків
|ЄС готує послаблення правил конфіденційності заради розвитку ШІ