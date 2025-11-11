Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У вересні тимчасовий захист у ЄС отримали 79 тисяч українців. Це найвищий показник за 2 роки

 

У вересні 2025 року країни Європейського Союзу надали тимчасовий захист 79 205 біженцям з України. У ЄС кажуть, що це найвищий показник з серпня 2023-го.

Про це повідомив Євростат.

Там зазначили, що кількість українських біженців, які країни ЄС прийняли у вересні, на 49% більша аніж попереднього місяця, у серпні. До того ж це найвищий показник, зафіксований з серпня 2023-го.

Таке зростання пов'язують із рішенням України дозволити чоловікам до 22 років включно безперешкодно виїжджати з країни.

Загалом станом на кінець вересня 4,3 мільйона українських біженців мали статус тимчасового захисту ЄС. Найбільшу кількість українців, прийняли Німеччина (28,3% від загальної кількості в ЄС), Польща (23,5%) та Чехія (9%).

У Євростаті також зазначили, що станом на вересень українці становили понад 98,4% серед осіб, які отримали тимчасовий захист у ЄС. Серед них, 44% - дорослі жінки, 31% - неповнолітні, а 25,1% - дорослі чоловіки.
За матеріалами: hromadske.ua
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0139
  0,0580
 0,14
EUR
 1
 48,6101
  0,0671
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 10:09
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7220  0,09 0,22 42,2670  0,10 0,24
EUR 48,3427  0,08 0,17 48,9397  0,09 0,19

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9000  0,16 0,39 41,9300  0,16 0,39
EUR 48,6100  0,55 1,14 41,6400  6,46 13,42

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес