У вересні тимчасовий захист у ЄС отримали 79 тисяч українців. Це найвищий показник за 2 роки

У вересні 2025 року країни Європейського Союзу надали тимчасовий захист 79 205 біженцям з України. У ЄС кажуть, що це найвищий показник з серпня 2023-го.

Про це повідомив Євростат.

Там зазначили, що кількість українських біженців, які країни ЄС прийняли у вересні, на 49% більша аніж попереднього місяця, у серпні. До того ж це найвищий показник, зафіксований з серпня 2023-го.

Таке зростання пов'язують із рішенням України дозволити чоловікам до 22 років включно безперешкодно виїжджати з країни.

Загалом станом на кінець вересня 4,3 мільйона українських біженців мали статус тимчасового захисту ЄС. Найбільшу кількість українців, прийняли Німеччина (28,3% від загальної кількості в ЄС), Польща (23,5%) та Чехія (9%).

У Євростаті також зазначили, що станом на вересень українці становили понад 98,4% серед осіб, які отримали тимчасовий захист у ЄС. Серед них, 44% - дорослі жінки, 31% - неповнолітні, а 25,1% - дорослі чоловіки.