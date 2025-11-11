Авторизация

Трамп: США працюють над угодою, аби знизити мита Швейцарії

 

Американський президент Дональд Трамп заявив, що США працюють зі Швейцарією над угодою про зниження 39%-ї митної ставки, яка застосовується до експорту до США.

Про це він повідомив під час спілкування із журналістами в Овальному кабінеті, пише "Європейська правда".

Швейцарія намагається укласти торговельну угоду з Трампом, яка дозволила б знизити 39-відсоткову митну ставку, яку він ввів на швейцарський імпорт у серпні і яка є однією з найвищих митних ставок, введених в рамках його глобальної реформи торгівлі.

"Ми працюємо над угодою, щоб трохи знизити їхні мита", - сказав Трамп.

Водночас американський президент попередив, що він ще "не визначив конкретну цифру".

"Ми будемо працювати над тим, щоб допомогти Швейцарії", - запевнив він.

Трамп визнав, що США сильно вдарили по Швейцарії, але зазначив, що Вашингтон вважає Швейцарію хорошим союзником і хоче, щоб ця альпійська країна залишалася успішною.

Після того, як Трамп вдарив по Швейцарії митами - деякі швейцарські компанії одразу призупинили експорт своєї продукції до США, а експорт швейцарських годинників до США у вересні обвалився на понад 50%.

Водночас в останні тижні американські та швейцарські посадовці оптимістично оцінюють торговельні перемовини.

10 листопада ЗМІ повідомляли, що Швейцарія начебто близька до укладання угоди про встановлення 15-відсоткового тарифу на свій експорт до США.
 

