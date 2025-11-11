Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

«Нафтогаз» витратить ще 370 млн гривень на юристів, щоб стягнути з Росії $5 мільярдів за активи в Криму

 

НАК "Нафтогаз України" минулого тижня уклав дві угоди на надання юридичних послуг на загальну суму 366,6 млн гривень.

Про це пишуть "Наші гроші" із посиланням на дані у системі Prozorro

Зокрема, "Нафтогаз" уклав угоду вартістю $7 млн (293,85 млн грн за поточним курсом НБУ) з юридичною компанією Covington & Burling LLP на представництво своїх інтересів у цій справі у судових процесах у США.

Ще одну угоду вартістю 1,5 млн євро (72,76 млн євро) на представництво своїх інтересів у судах Франції у цій справі компанія уклала з французькою фірмою Le 16 Law SELAS.

У вересні "Нафтогаз" за 700 тис. євро (33,95 млн грн) також уклав угоду з міжнародною юридичною фірмою Loyens & Loeff N.V. про юридичні послуги у цій справі у нідерландських судах.


Раніше, у квітні 2025 року, "Нафтогаз" замовив чеській Havel & Partners s.r.o.адвокатські послуги у Чехії у цій справі за 300 тис. євро (14,55 млн грн).

У всіх цих випадках іноземних юристів найняли для відстоювання інтересів "Нафтогазу" у різних юрисдикціях щодо виконання рішення Гаазького арбітражу щодо компенсації групі "Нафтогаз" $5 млрд за захоплені Росією активи в Криму.

Нагадаємо, у квітні 2023 року Арбітражний трибунал при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі зобов'язав Росію сплатити НАК "Нафтогаз України" $5 млрд компенсації за збитки, завдані захопленням активів компаній групи в анексованому Криму у 2014 році. Судовий процес тривав із 2016 року.

Тепер "Нафтогаз" намагається стягнути з Росії цей борг у різних країнах світу.

15 лютого 2016 року Російській Федерації було вручено офіційне письмове повідомлення НАК "Нафтогаз України", ДАТ "Чорноморнафтогаз", ПАТ "Укртрансгаз", ДК "Лікво", ПАТ "Укргазвидобування", ПАТ "Укртранснафта" та ДК "Газ України" про інвестиційну суперечку в рамках двосторонньої угоди про взаємний захист інвестицій між Україною та Росією. Причиною суперечки була незаконна експропріація РФ інвестицій групи "Нафтогаз" на території Криму. Арбітражне провадження було розпочато 17 жовтня 2016 року. Справа розглядалася при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі.

У лютому 2019 року трибунал підтвердив провину Росії у втраті НАК "Нафтогаз України" своїх активів у Криму. Росія це рішення не визнала.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,9559
  0,0223
 0,05
EUR
 1
 48,5430
  0,0372
 0,08

Курс обміну валют на вчора, 10:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6313  0,07 0,18 42,1648  0,08 0,19
EUR 48,2616  0,02 0,05 48,8461  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0650  0,26 0,62 42,0950  0,25 0,61
EUR 48,0600  0,34 0,70 48,0950  0,37 0,75

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес