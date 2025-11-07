Казахстан підписав із Nvidia меморандум про намір придбати ШІ-чіпи на $2 млрд

Компанія Nvidia підписала меморандум про взаєморозуміння з Казахстаном на суму $2 млрд, повідомляє агентство Казінформ. Документ спрямований на розвиток інфраструктури штучного інтелекту і цифрової економіки країни.

У рамках угоди корпорація поставить чіпи для компанії Freedom Holding і Міністерства цифрових технологій Казахстану, що дасть змогу прискорити впровадження обчислювальних рішень для державних і приватних ШІ-проєктів. Також сторони уклали низку додаткових угод, що охоплюють сфери освіти, науки та технологічного обміну.

До числа партнерів увійшли Університет штату Аризона, Гірська школа Колорадо, Coursera, OpenAI та інші міжнародні організації. Ці угоди стали частиною більш масштабної ініціативи, представленої на бізнес-конференції «Десята річниця C5 1» у Вашингтоні.

Загалом було підписано 30 двосторонніх угод на суму $17,2 млрд, включно зі співпрацею з Groq і Beeline Казахстан.

Казахстан активно розвиває напрямок штучного інтелекту. У 2025 році в Національному центрі Alemcloud запустили суперкомп'ютер на базі GPU Nvidia H200. Новий кластер став найбільшим обчислювальним рішенням у Центральній Азії.

Проєкт реалізували за підтримки Міністерства цифрових технологій. Суперкомп'ютер використовують як національну платформу для навчання та досліджень у галузі квантових і нейромережевих технологій.

Крім того, у жовтні підприємець Павло Дуров оголосив про запуск ШІ-лабораторії Telegram у Казахстані. За словами бізнесмена, нова система дає змогу мільярду користувачів отримувати доступ до сервісів на базі технологій штучного інтелекту з високим ступенем конфіденційності.

Паралельно Казахстан зміцнює позиції на ринку цифрових активів. Національний банк країни впроваджує регулювання індустрії та готує випуск платіжних криптовалютних карт. Ба більше, у вересні 2025 року президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв доручив створити резерв цифрових активів.

У жовтні країну також відвідав засновник Binance Чанпен Чжао, який обговорив з урядом розширення участі міжнародних бірж і включення токена BNB до державних резервів.