Суд США схвалив припинення кримінальної справи проти Boeing у зв'язку з катастрофами літаків 737 MAX
23:59 06.11.2025 |
Boeing Co. уникне кримінального переслідування у зв'язку з двома авіакатастрофами, які призвели до призупинення польотів літаків 737 MAX по всьому світу на деякий час.
Федеральний суддя Рід О'Коннор у Форт-Верті (штат Техас) задовольнив запит міністерства юстиції США про припинення кримінальної справи щодо Boeing і схвалив угоду про врегулювання претензій, яка коштуватиме компанії загалом $1,1 млрд.
Так, Boeing виплатить штраф у розмірі $487,2 млн, спрямує $444,5 млн до фонду для виплати компенсацій членам родин жертв авіакатастроф, а також інвестує $455 млн у поліпшення комплаєнсу і програм безпеки та контролю якості, повідомляє Bloomberg.
Рішення суду ставить крапку в затяжних судових розглядах, пов'язаних із катастрофами рейсів авіакомпанії Lion Air в Індонезії в жовтні 2018 року та Ethiopian Airlines у березні 2019 року, внаслідок яких загинули 346 осіб. Обидві авіакатастрофи були пов'язані з помилковою роботою системи управління польотом на літаках 737 MAX.
Польоти цих лайнерів було припинено в усьому світі в березні 2019 року, їхня експлуатація відновилася з кінця 2020 року.
Минулого року Boeing пішла на угоду з Мін'юстом, визнавши провину в тому, що свідомо вводила в оману регуляторів сфери безпеки польотів щодо проблем літаків, які стали причиною авіакатастроф.
Родичі деяких загиблих виступили проти угоди і вимагали більш жорстких покарань для компанії та її керівників.
Акції Boeing втрачають у ціні 0,5% під час торгів у четвер. З початку поточного року їхня вартість зросла на 11,1%.
