США і Казахстан підписали меморандум про співпрацю у сфері критичних мінералів

 

Казахстан і Сполучені Штати підписали меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці у сфері критичних мінералів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Tengri News із посиланням на заяву Акорди (резиденції казахстанського президента).

Меморандум був підписаний міністром промисловості та будівництва Казахстану Ерсайином Нагаспаєвим та міністром торгівлі США Говардом Лутніком у Вашингтоні за присутності президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва.

Токаєв прибув із візитом до Вашингтону у ніч проти четверга, 6 жовтня. Програма його візиту почалась із зустрічі із міністром торгівлі США Говардом Лутніком, держсекретарем США Марко Рубіо та спецпредставником президента США у Південній та Центральній Азії Серджіо Гором. Учасники зустрічі обмінялися думками щодо ключових аспектів двостороннього та регіонального порядку денного.

Крім цього, заплановані переговори Токаєва із президентом США Дональдом Трампом та його участь у саміті «Центральна Азія - США».

Як пише The Astana Times, під час зустрічі з Рубіо, Лутніком та Гором Токаєв наголосив, що Казахстан і Сполучені Штати мають великий потенціал для поглиблення стратегічного партнерства шляхом розширення економічного партнерства, інвестицій і торгівлі.

Він також підкреслив, що така співпраця сприятиме створенню нових робочих місць, підтримці промислового розвитку та інноваційному зростанню в обох країнах.
 

