Польща запропонувала Словаччині постачати американський газ. У планах – Україна

Президенти Польщі Кароль Навроцький (ліворуч) і Словаччини Петер Пеллегріні (праворуч) під час пресконференції у Братиславі 5 листопада 2025 року (фото - EPA)

Польща найближчим часом може стати хабом для постачання зрідженого природного газу (LNG) зі США до Словаччини. Про це польський президент Кароль Навроцький заявив під час візиту до Братислави 5 листопада, передає PAP.

Він нагадав, що Польща вже має термінал у Свіноуйсьце та інтерконектор, а незабаром завершиться будівництво плавучого терміналу на Балтійському морі.

"Перед нами, країнами Центральної та Східної Європи, стоїть важливе завдання, в якому ми повинні бути єдиними [...] - повна незалежність від російського газу", - сказав Навроцький.

Словацький президент Петер Пеллегріні наголосив, що пропозиція президента Польщі та дії польського уряду "дозволять забезпечити альтернативні постачання газу до Словаччини через інтерконектор наших систем".

За його словами, це можливість диверсифікувати енергопостачання Словаччини та використовувати інфраструктуру, "в яку ми інвестували разом із Польщею".

"Звісно, якщо цей газ буде доступний за хорошою ціною та розумними транзитними тарифами", - додав він.

Міністр закордонних справ Юрай Бланар раніше казав, що у Словаччини поки що немає альтернатив російським енергоносіям за розумною ціною. Допомогу з газом Словаччині, яка не хоче відмовлятися від палива з РФ, у жовтні пропонувала Чехія.

За даними Reuters, Польща працює над угодою з імпорту зрідженого природного газу зі США для постачання в Україну та Словаччину.

За словами одного з джерел агентства, офіційні особи планують оголосити про спільну декларацію щодо збільшення імпорту після зустрічі сторін на трансатлантичній енергетичній конференції в Афінах пізніше цього тижня.

"Після цього відбудуться переговори про умови постачання до Словаччини", - сказав співрозмовник агентства.

Потенційні обсяги постачання у південному напрямку через Польщу можуть становити до 4-5 млрд кубометрів газу на рік, що приблизно відповідає річному споживанню газу в Словаччині.

"Очікується, що це стане останнім у серії енергетичних угод, укладених між представниками урядів та компаніями Європи та США на тлі прагнення Вашингтона збільшити експорт американського газу та ядерних технологій", - пише Reuters.