05.11.25
- 00:08
Розбудова системи реабілітації: Україна та Швейцарія запустили спільний проєкт TRUE
17:50 04.11.2025 |
Стартував чотирирічний українсько-швейцарський проєкт «TRUE - Реабілітація травм для України», що покликаний розвивати сучасну систему реабілітації в Україні. Ініціатива фінансується Швейцарією через Швейцарську агенцію з розвитку та співробітництва (SDC) і реалізовуватиметься українським БФ «Пацієнти України» та Швейцарським інститутом тропічного й громадського здоров'я (Swiss TPH).
Документ про запуск проєкту з розбудови системи реабілітації в Україні нині підписали Віктор Ляшко - Міністр охорони здоров'я України та Посол Жак Гербер - Делегат Федеральної ради у справах України, який наразі перебуває з робочим візитом в Україні.
"Швейцарія підтримує Україну не лише в подоланні наслідків війни, а й у розбудові стійкої системи, яка допомагатиме людям повертатися до звичного життя. Реабілітація - це про гідність, відновлення та віру в майбутнє. Ми пишаємося, що наші спільні зусилля сприяють сталим системним змінам."
Посол Жак Гербер, Федеральний делегат Ради у справах України
Проєкт «TRUE - Реабілітація травм для України» триватиме до 2029 року. І передбачає він розбудову людиноцентричної та стійкої системи реабілітації на базі спроможної мережі закладів охорони здоров'я. Йдеться про ті заклади, що мають контракт за відповідним пакетом із Національною службою здоров'я України (НСЗУ) та надають реабілітаційну допомогу безоплатно, у межах Програми медичних гарантій.
"Ми продовжуємо розбудовувати в Україні сучасну систему реабілітації, засновану на принципах доказовості, доступності та людиноцентричності. Флагманський проєкт "Розвиток системи реабілітаційної допомоги" є ключовою частиною Національної стратегії зі створення безбар'єрного простору. Якісна реабілітація - це коли людина може відновитися після травми й повернутися до звичного життя. Саме так ми розуміємо безбар'єрність. Президент України поставив перед нами амбітну мету - створити найсильнішу систему реабілітації в Європі. Разом із партнерами формуємо мережу, яка забезпечить українцям якісну, доступну та безоплатну реабілітаційну допомогу. Співпраця зі Швейцарією посилює цей курс - допоможе готувати фахівців, оснащувати лікарні сучасним обладнанням і впроваджувати сталі маршрути надання допомоги. Проєкт TRUE - ще один крок до системних змін у сфері реабілітації."
Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України
Аби українці проходили якісну й безоплатну реабілітацію у своїй лікарні та поверталися до активного суспільного життя, ініціатива TRUE забезпечить підтримку впровадження в Україні найкращих світових практик і розвиток національної експертизи. Фінансування проєкту зі швейцарської сторони становить майже 9 мільйонів швейцарських франків.
Втілити все задумане в життя планують шляхом як удосконаленням законодавства, нормативної бази і стандартів у сфері реабілітації, так і безпосередньо із розбудовою реабілітації на місцях.
Також українсько-швейцарський проєкт сфокусується на підтримці розвитку фахівців: модернізуватиме вищу освіту у сфері реабілітації, підвищуватиме кваліфікацію фахівців через навчальні курси, тренінги й обмін досвідом. Ба більше, у рамках «TRUE - Реабілітація травм для України» заклади охорони здоров'я отримуватимуть допомогу у вигляді сучасного реабілітаційного обладнання та допоміжних засобів для реабілітації пацієнтів та пацієнток. Окрім цього, особливу увагу приділять створенню зрозумілих маршрутів пацієнта - від лікарняного ліжка до повернення додому та отримання соціальних послуг.
«TRUE - Реабілітація травм для України» передбачає і підвищення інклюзії, толерантності та зменшенню стигматизації людей з інвалідністю. Це стане важливим кроком у реалізації флагманського проєкту МОЗ України «Розвиток системи реабілітаційної допомоги», який, до слова, є ключовою частиною Національної стратегії зі створення безбар'єрного простору.
Нагадаємо, «Безбар'єрність - це коли можеш» - всеукраїнська кампанія соціальних змін, ініційована першою леді України Оленою Зеленською. Вона спрямована на поширення засад безбар'єрності та залучення людей до творення країни без бар'єрів.
Додамо: для ефективної та скоординованої роботи системи реабілітації TRUE діятиме у тісній взаємодії з державними інституціями - Радницею-уповноваженою Президента з питань безбарʼєрності, Міністерством охорони здоровʼя, Міністерством соціальної політики, сімʼї та єдності, Національною службою здоровʼя України, а також професійними спільнотами - БФ «Protez Hub», ГО «Всеукраїнське обʼєднання фізичних терапевтів», Українським товариством терапії мови та мовлення.
Підтримка Швейцарії у розвитку системи реабілітації в Україні розпочалася у 2018 році у відповідь на запит Міністерства охорони здоров'я України щодо впровадження Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров'я (МКФ), що заклало основу для подальшого розвитку реабілітації в країні. Проєкт TRUE є логічним продовженням ініціативи «Реабілітація наслідків воєнних травм в Україні», започаткованої у червні 2022 року, яка також реалізовувалася за підтримки Швейцарії.
