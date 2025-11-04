Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

США запропонували Раді Безпеки ООН створити міжнародні сили безпеки у Газі

 

США у понеділок надіслали кільком членам Ради Безпеки ООН проект резолюції щодо створення міжнародних сил безпеки (ISF) у Газі на термін щонайменше два роки, повідомляє Axios.

Проект резолюції, який має маркування "SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED" ("Чутливо, але не засекречено"), надає США та іншим країнам-учасницям широкі повноваження для управління Газою та забезпечення безпеки до кінця 2027 року з можливістю продовження мандату.

"IS також має "стабілізувати безпе-кову обстановку в Газі, забезпечуючи процес демілітаризації Гази, включно з ліквідацією та запобіганням відновлення військової, терористичної та наступальної інфраструктури, а також постійним виведенням із обігу озброєння з боку недержавних збройних груп", - зазначено в повідомленні.

Проект передбачає створення "Ради миру", яка виконуватиме функції тимчасової адміністрації та контролюватиме аполітичний технократичний комітет мешканців Гази до завершення реформ Палестинської адміністрації. Розгортання сил очікується вже у січні 2026 року за підтримки країн-учасниць, зокрема Індонезії, Азербайджану, Єгипту та Туреччини.

Представник США зазначив, що ISF діятиме "у тісній консультації та співпраці з Єгиптом та Ізраїлем" та матиме повноваження "вживати всіх необхідних заходів для виконання свого мандату відповідно до міжнародного права".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0409
  0,1485
 0,35
EUR
 1
 48,4269
  0,0181
 0,04

Курс обміну валют на сьогодні, 10:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6794  0,06 0,13 42,2377  0,04 0,10
EUR 48,2006  0,03 0,06 48,8190  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0750  0,07 0,15 42,0850  0,05 0,11
EUR 48,4200  0,04 0,08 48,4550  0,03 0,07

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес