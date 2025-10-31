Nexperia призупинила постачання пластин для виробництва чипів на свій китайський завод

Нідерландський виробник мікросхем Nexperia призупинив постачання пластин, які використовують у якості основи для виробництва чипів, на свій китайський завод. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на лист, адресований клієнтам компанії.

Медіа зазначило, що це може посилити дефіцит постачань, який турбує автовиробників у всьому світі.

У листі від 29 жовтня, підписаному тимчасовим гендиректором Nexperia Стефаном Тілгером, йдеться, що компанія призупинила постачання на свій завод у Дунгуані 26 жовтня. Він назвав це "прямим наслідком нещодавнього невиконання місцевим керівництвом узгоджених договірних умов оплати".

"Хоча ми підтримували постачання настільки довго, наскільки це було комерційно доцільно, продовження поточного потоку з наших передових майданчиків більше не є виправданим. Якщо ці договірні зобов'язання не будуть повністю виконані, ми не можемо відновити постачання пластин на цей майданчик. Nexperia розробляє альтернативні рішення, щоб забезпечити продовження постачань нашим клієнтам", - йдеться у листі.

У компанії додали, що це рішення не відображає наміру вийти зі свого майданчика в Дунгуані або з китайського ринку загалом і що Nexperia залишається відданою пошуку розв'язання проблеми.

З початку жовтня Nexperia перебуває у суперечці зі своїм китайським підрозділом після того, як 30 вересня уряд Нідерландів взяв компанію під контроль.