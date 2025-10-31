Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У США можуть заборонити роутери TP-Link через підозри у зв'язках із Китаєм

 
Уряд США розглядає можливість заборони роутерів TP-Link через загрозу кібербезпеці. Як повідомляє The Washington Post, ініціатива йде від Міністерства торгівлі за підтримки низки відомств, включаючи Міністерства оборони, юстиції та внутрішньої безпеки. Розслідування щодо компанії триває вже понад рік.

Американська влада побоюється, що TP-Link може мати зв'язки з Китаєм і підпорядковуватися китайським законам, навіть попри те, що у 2022 році компанія офіційно стала незалежною від китайської TP-Link Technologies. Згідно з побоюваннями, Китай може змусити компанію передавати дані користувачів або надсилати шкідливі оновлення на пристрої.

У TP-Link усі звинувачення відкидають. Представники компанії стверджують, що вона не має жодних зобов'язань перед китайською владою та працює незалежно. Там також кажуть, що заборона вдарить не по Китаю, а по американській компанії TP-Link USA.

Роутери TP-Link TP-Link є одними з найпопулярніших у США, за даними компанії, вона контролює 36% ринку, хоча деякі експерти кажуть, що ця цифра може сягати 60%. Частково це пояснюють тим, що TP-Link продає свою техніку за нижчими цінами, витісняючи конкурентів.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: США, Китай
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,9701
  0,0414
 0,10
EUR
 1
 48,5132
  0,3525
 0,72

Курс обміну валют на сьогодні, 10:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5875  0,09 0,21 42,1563  0,10 0,25
EUR 48,3219  0,26 0,54 48,9825  0,30 0,60

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8500  0,15 0,36 41,8800  0,15 0,36
EUR 48,4300  0,51 1,04 48,4600  0,51 1,04

