- 31.10.25
- 11:01
У США можуть заборонити роутери TP-Link через підозри у зв'язках із Китаєм
10:08 31.10.2025
Американська влада побоюється, що TP-Link може мати зв'язки з Китаєм і підпорядковуватися китайським законам, навіть попри те, що у 2022 році компанія офіційно стала незалежною від китайської TP-Link Technologies. Згідно з побоюваннями, Китай може змусити компанію передавати дані користувачів або надсилати шкідливі оновлення на пристрої.
У TP-Link усі звинувачення відкидають. Представники компанії стверджують, що вона не має жодних зобов'язань перед китайською владою та працює незалежно. Там також кажуть, що заборона вдарить не по Китаю, а по американській компанії TP-Link USA.
Роутери TP-Link TP-Link є одними з найпопулярніших у США, за даними компанії, вона контролює 36% ринку, хоча деякі експерти кажуть, що ця цифра може сягати 60%. Частково це пояснюють тим, що TP-Link продає свою техніку за нижчими цінами, витісняючи конкурентів.
