Україна отримає близько 50 млн євро на реконструкцію лікарень під гарантії ЄС

 

Україна отримає близько 50 млн євро на реконструкцію лікарень під гарантії Євросоюзу. Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Кошти, які виділять у межах спільного проєкту МОЗ та Світового Банку HEAL Ukraine, призначені для лікарень, що зазнали значних ушкоджень внаслідок воєнних дій або працюють із підвищеним навантаженням.

"Додаткове фінансування дозволить покрити підготовчі та будівельні етапи реалізації проєктів. Зокрема, йдеться про проведення техніко-економічних досліджень, екологічно-соціальних оцінок, розробку проєктної та тендерної документації, здійснення будівельно-монтажних робіт, технічного нагляду, а також закупівлю сучасного медичного та лабораторного обладнання", - повідомили у МОЗ.

Заклади для реалізації проєкту почнуть відбирати після остаточного підтвердження наявності фінансування.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: ЄС
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0115
  0,0716
 0,17
EUR
 1
 48,8657
  0,1127
 0,23

Курс обміну валют на вчора, 10:12
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6832  0,06 0,15 42,2758  0,06 0,14
EUR 48,6371  0,10 0,20 49,3371  0,07 0,15

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0000  0,05 0,12 42,0300  0,05 0,12
EUR 48,9400  0,01 0,02 48,9700  0,00 0,00

