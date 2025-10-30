Фінансові новини
30.10.25
- 04:03
RSS
мапа сайту
Україна отримає близько 50 млн євро на реконструкцію лікарень під гарантії ЄС
23:27 29.10.2025
Україна отримає близько 50 млн євро на реконструкцію лікарень під гарантії Євросоюзу. Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
Кошти, які виділять у межах спільного проєкту МОЗ та Світового Банку HEAL Ukraine, призначені для лікарень, що зазнали значних ушкоджень внаслідок воєнних дій або працюють із підвищеним навантаженням.
"Додаткове фінансування дозволить покрити підготовчі та будівельні етапи реалізації проєктів. Зокрема, йдеться про проведення техніко-економічних досліджень, екологічно-соціальних оцінок, розробку проєктної та тендерної документації, здійснення будівельно-монтажних робіт, технічного нагляду, а також закупівлю сучасного медичного та лабораторного обладнання", - повідомили у МОЗ.
Заклади для реалізації проєкту почнуть відбирати після остаточного підтвердження наявності фінансування.
