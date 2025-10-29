Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Трамп захистив рішення Ізраїлю поновити удари по позиціях ХАМАС

 

Президент США Дональд Трамп став на захист рішення Ізраїлю про поновлення ударів по угрупованню ХАМАС у секторі Гази.

Про це американський президент заявив у спілкуванні із журналістами на борту Air Force One, його цитує Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Водночас Трамп переконаний, що мирна угода, яку він уклав на початку цього місяця, буде дотримуватися, незважаючи на те, що окремі елементи угруповання атакують ізраїльських солдатів.

"Ізраїльтяни завдали удару у відповідь, і вони повинні були завдати удару у відповідь. Коли таке відбувається, вони повинні завдавати удару у відповідь", - зазначив він.

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу у вівторок віддав наказ про "силові удари" по ХАМАС у відповідь на напади на ізраїльських солдатів у Газі.

Проте Трамп заявив, що "ніщо" не поставить під загрозу перемир'я, яке він організував трохи більш як два тижні тому, додавши, що ХАМАС - лише "дуже невелика частина світу на Близькому Сході" .

"Вони (ХАМАС. - Ред.) сказали, що будуть поводитися добре, і якщо вони будуть поводитися добре, то будуть щасливі, а якщо ні, то їх знищать. Їх життя будуть знищені", - підкреслив він.

Трамп повторив, що ХАМАС має роззброїтися, що є одним з пунктів його 20-пунктного плану, яке угруповання схвалило.

"Якщо вони не будуть поводитися добре, їх знищать", - додав президент США.

За даними порталу Axios, Нетаньягу не погоджував з Дональдом Трампом своє рішення про поновлення ударів по угрупованню ХАМАС.

Ізраїль і ХАМАС ще минулого тижня звинуватили одне одного в порушенні домовленостей, досягнутих за сприяння адміністрації Трампа і близькосхідних посередників. Після цього США провели переговори з ізраїльською стороною.

В адміністрації Трампа непублічно висловлювали побоювання, що премʼєр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу може вийти з мирної угоди.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0831
  0,0127
 0,03
EUR
 1
 48,9784
  0,0042
 0,01

Курс обміну валют на сьогодні, 10:12
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6832  0,06 0,15 42,2758  0,06 0,14
EUR 48,6371  0,10 0,20 49,3371  0,07 0,15

Міжбанківський ринок на сьогодні, 12:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9850  0,03 0,08 42,0150  0,04 0,08
EUR 48,9700  0,04 0,08 48,9100  0,06 0,12

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес