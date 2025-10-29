Фінансові новини
Трамп захистив рішення Ізраїлю поновити удари по позиціях ХАМАС
08:53 29.10.2025 |
Президент США Дональд Трамп став на захист рішення Ізраїлю про поновлення ударів по угрупованню ХАМАС у секторі Гази.
Про це американський президент заявив у спілкуванні із журналістами на борту Air Force One, його цитує Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".
Водночас Трамп переконаний, що мирна угода, яку він уклав на початку цього місяця, буде дотримуватися, незважаючи на те, що окремі елементи угруповання атакують ізраїльських солдатів.
"Ізраїльтяни завдали удару у відповідь, і вони повинні були завдати удару у відповідь. Коли таке відбувається, вони повинні завдавати удару у відповідь", - зазначив він.
Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу у вівторок віддав наказ про "силові удари" по ХАМАС у відповідь на напади на ізраїльських солдатів у Газі.
Проте Трамп заявив, що "ніщо" не поставить під загрозу перемир'я, яке він організував трохи більш як два тижні тому, додавши, що ХАМАС - лише "дуже невелика частина світу на Близькому Сході" .
"Вони (ХАМАС. - Ред.) сказали, що будуть поводитися добре, і якщо вони будуть поводитися добре, то будуть щасливі, а якщо ні, то їх знищать. Їх життя будуть знищені", - підкреслив він.
Трамп повторив, що ХАМАС має роззброїтися, що є одним з пунктів його 20-пунктного плану, яке угруповання схвалило.
"Якщо вони не будуть поводитися добре, їх знищать", - додав президент США.
За даними порталу Axios, Нетаньягу не погоджував з Дональдом Трампом своє рішення про поновлення ударів по угрупованню ХАМАС.
Ізраїль і ХАМАС ще минулого тижня звинуватили одне одного в порушенні домовленостей, досягнутих за сприяння адміністрації Трампа і близькосхідних посередників. Після цього США провели переговори з ізраїльською стороною.
В адміністрації Трампа непублічно висловлювали побоювання, що премʼєр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу може вийти з мирної угоди.
