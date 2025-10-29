Axios: прем'єр Ізраїлю не говорив з Трампом перед рішенням про поновлення ударів по ХАМАС

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу не погоджував з президентом США Дональдом Трампом своє рішення про поновлення ударів по угрупованню ХАМАС у секторі Гази, хоча спершу хотів це зробити.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє Axios, пише "Європейська правда".

Співрозмовники в Ізраїлі повідомили Axios, що Нетаньягу ще до останнього інциденту у Рафаху шукав можливості сконтактувати з Трампом, який перебуває в азійському турне, щоб отримати від нього "зелене світло" для військової відповіді на попередні інциденти.

28 жовтня ізраїльська сторона надіслала Білому дому і ЦРУ відео з доказом постановочного "пошуку тіл заручників" як підтвердження, що ХАМАС порушує домовленості, і попередила, що Ізраїль має на це відповісти.

Високопосадовці з адміністрації Трампа відповіли, що, на їхню думку, це не грубе порушення угоди, і просили Ізраїль утриматися від радикальних заходів, що поставлять під питання усю домовленість про перемир'я, поділився співрозмовник зі США.

Невдовзі після того Нетаньягу проводив термінову нараду з військовими, щоб обговорити варіанти реакції.

За словами джерела в Ізраїлі, та зустріч закінчилася без рішень і Нетаньягу підсумував її тим, що зазначив, що для визначення кроків, які може зробити Ізраїль, потрібна буде координація зі США.

Проте події у Рафаху, схоже, змінили його розрахунки. Наскільки відомо, Нетаньягу так і не говорив з Трампом перед тим, як заявив про поновлення ударів по сектору Гази.