НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Axios: прем'єр Ізраїлю не говорив з Трампом перед рішенням про поновлення ударів по ХАМАС

 

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу не погоджував з президентом США Дональдом Трампом своє рішення про поновлення ударів по угрупованню ХАМАС у секторі Гази, хоча спершу хотів це зробити.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє Axios, пише "Європейська правда".

Співрозмовники в Ізраїлі повідомили Axios, що Нетаньягу ще до останнього інциденту у Рафаху шукав можливості сконтактувати з Трампом, який перебуває в азійському турне, щоб отримати від нього "зелене світло" для військової відповіді на попередні інциденти.

28 жовтня ізраїльська сторона надіслала Білому дому і ЦРУ відео з доказом постановочного "пошуку тіл заручників" як підтвердження, що ХАМАС порушує домовленості, і попередила, що Ізраїль має на це відповісти.

Високопосадовці з адміністрації Трампа відповіли, що, на їхню думку, це не грубе порушення угоди, і просили Ізраїль утриматися від радикальних заходів, що поставлять під питання усю домовленість про перемир'я, поділився співрозмовник зі США.

Невдовзі після того Нетаньягу проводив термінову нараду з військовими, щоб обговорити варіанти реакції.

За словами джерела в Ізраїлі, та зустріч закінчилася без рішень і Нетаньягу підсумував її тим, що зазначив, що для визначення кроків, які може зробити Ізраїль, потрібна буде координація зі США.

Проте події у Рафаху, схоже, змінили його розрахунки. Наскільки відомо, Нетаньягу так і не говорив з Трампом перед тим, як заявив про поновлення ударів по сектору Гази.

 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0831
  0,0127
 0,03
EUR
 1
 48,9784
  0,0042
 0,01

Курс обміну валют на вчора, 10:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7469  0,05 0,13 42,3363  0,04 0,09
EUR 48,7350  0,13 0,26 49,4094  0,10 0,19

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9500  0,13 0,32 41,9800  0,13 0,31
EUR 48,9300  0,06 0,12 48,9700  0,05 0,10

