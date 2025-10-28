Казахстан думає, що робити з частками «Лукойла» в нафтопроектах після санкцій США

Влада Казахстану визначається, як вчинити з частками російської нафтової компанії "Лукойл" у місцевих проєктах і може ухвалити рішення найближчим часом.

Про це заявив голова суверенного фонду Samruk Kazyna Айдар Рискулов, пише Reuters.

"Лукойл" повідомив, що продасть свої міжнародні активи після оголошених США минулого тижня санкцій, пов'язаних із війною проти України.

"Санкції вивчаються, а їхній вплив на компанії та економіку ще належить повністю оцінити", - сказав журналістам голова фонду Айдар Рискулов. "Гадаю, ми ухвалимо рішення найближчим часом, до кінця цього тижня", - додав він.

Запланований "Лукойлом"продаж активів - найсуттєвіший крок російської компанії після західних санкцій, запроваджених через війну РФ проти України, що триває з лютого 2022 року.

Російський нафтовий гігант має частки в казахстанських родовищах Тенгіз і Карачаганак, а також у Каспійському трубопровідному консорціумі, який транспортує казахстанську нафту до російського порту Новоросійськ на експорт.