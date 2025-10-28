Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Казахстан думає, що робити з частками «Лукойла» в нафтопроектах після санкцій США

 

Влада Казахстану визначається, як вчинити з частками російської нафтової компанії "Лукойл" у місцевих проєктах і може ухвалити рішення найближчим часом.

Про це заявив голова суверенного фонду Samruk Kazyna Айдар Рискулов, пише Reuters.

"Лукойл" повідомив, що продасть свої міжнародні активи після оголошених США минулого тижня санкцій, пов'язаних із війною проти України.

"Санкції вивчаються, а їхній вплив на компанії та економіку ще належить повністю оцінити", - сказав журналістам голова фонду Айдар Рискулов. "Гадаю, ми ухвалимо рішення найближчим часом, до кінця цього тижня", - додав він.

Запланований "Лукойлом"продаж активів - найсуттєвіший крок російської компанії після західних санкцій, запроваджених через війну РФ проти України, що триває з лютого 2022 року.

Російський нафтовий гігант має частки в казахстанських родовищах Тенгіз і Карачаганак, а також у Каспійському трубопровідному консорціумі, який транспортує казахстанську нафту до російського порту Новоросійськ на експорт.

За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0704
  0,0735
 0,18
EUR
 1
 48,9742
  0,2074
 0,43

Курс обміну валют на сьогодні, 10:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7469  0,05 0,13 42,3363  0,04 0,09
EUR 48,7350  0,13 0,26 49,4094  0,10 0,19

Міжбанківський ринок на сьогодні, 13:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,1000  0,02 0,04 42,1300  0,02 0,05
EUR 49,1100  0,12 0,24 49,1400  0,12 0,24

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес