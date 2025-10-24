Фінансові новини
24.10.25
11:08
Туреччина продовжила перебування своїх військ у Сирії та Іраку ще на три роки
10:38 24.10.2025 |
Туреччина продовжила дію мандату своїх Збройних сил в Іраку та Сирії на три роки, а також участь у складі тимчасових сил ООН у Лівані (UNIFIL) на два роки. Рішення набудуть чинності наприкінці жовтня 2025 року.
Про це повідомили сьогодні на брифінгу для преси Міністерства національної оборони Туреччини, передає кореспондент Укрінформу.
"Схвалено Продовження мандату Збройних сил Туреччини в Іраку та Сирії на три роки, що набуває чинності 30 жовтня 2025 року; продовження мандату Тимчасових сил Організації Об'єднаних Націй у Лівані (UNIFIL) на два роки, що набуває чинності 31 жовтня 2025 року", - повідомили в Міноборони Туреччини.
Відповідне рішення було ухвалене турецьким парламентом.
Речник міністерства наголосив, що Збройні сили Туреччини, які стали глобально ефективною силою з високою стримуючою здатністю, успішно продовжують свою навчальну та консультаційну діяльність у дружніх та союзних країнах.
Зокрема у Сирії триватимуть зусилля проти ризиків, загроз та дій, що можуть зашкодити нацбезпеці Туреччини, підірвати територіальну цілісність Іраку й Сирії, а також щодо відновлення стабільності в Сирії, додав речник Міноборони.
