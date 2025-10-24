Меланія Трамп та Хав’єр Мілей потрапили під суд за шахрайські токени. Трамп наступний?

Перша леді США та президент Аргентини стали фігурантами колективного позову через просування шахрайських мемкоїнів. Позивачі стверджують, що публічні особи легітимізували схему, у якій користувачі токенів зазнали фінансових втрат.

За схемою стояв Бенжамін Чоу, засновник стартапу Meteora. Суть позову полягає в тому, що Чоу та його команда маніпулювали цінами криптовалют через серію "памп-енд-дамп" операцій, використовуючи авторитет відомих фігур для залучення інвесторів. У позові Hurlock проти Kelsier Ventures Чоу описується як головний організатор злочинної схеми, що координувала випуск і продаж мемкоїнів.

Відомі токени MELANIA і LIBRA, випущені в 2025 році, стали об'єктами маніпуляцій, після того як швидко зросли в ціні і потім обвалилися майже до нуля, коли розробники скинули ліквідність. Монета MELANIA, запущена в січні 2025 року, досягла піку в перші дні, але протягом кількох тижнів впала на 99%. Токен LIBRA, просуваний Мілеєм, обвалився на 90% через кілька годин після запуску.

Розслідування, проведене компанією Bubblemaps, виявило зв'язок між гаманцями, які використовувалися для запуску обох монет, та інфраструктурою Meteora, що підтвердило звинувачення у маніпуляціях. Судове розслідування також встановило, що Чоу діяв через довірених осіб, таких як співзасновник Meteora Мінг Йоа та родина Девісів, які, за словами позивачів, здійснювали серію маніпуляцій з більш ніж 15 токенами за вказівкою Чоу.

У серпні 2025 року суддя ухвалив розморозити $57,6 млн, пов'язаних з токеном LIBRA, але висловив сумнів у успіху позову через низьку ймовірність перемоги позивачів. Сам Чоу залишив Meteora у лютому 2025 року, коли стали відомі подробиці про шахрайські операції, але відмовився коментувати ситуацію.

Між тим, мемкоїн TRUMP, пов'язаний з родиною Дональда Трампа, також зазнав значних фінансових втрат. Ринкова капіталізація цього токена впала на 91% після того, як його вартість досягла піка в $12,8 млрд на початку 2025 року. Попри підтримку з боку самого Трампа та його сина Дональда Трампа-молодшого, токен значно знецінився, і на сьогоднішній день його ринкова капіталізація становить лише $1,2 млрд. Це свідчить про величезне падіння активу, що став об'єктом численних фінансових спекуляцій.

Загалом, ситуація навколо мемкоїнів MELANIA, LIBRA і TRUMP свідчить про широку фінансову маніпуляцію, де відомі публічні фігури були використані для створення видимості легітимності проєктів, які насправді мали на меті лише скидання ліквідності з ринку за рахунок інвесторів.