Фінансові новини
- |
- 07.01.26
- |
- 19:07
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Чехія підтвердила роль координатора програми постачання боєприпасів для України
12:51 07.01.2026 |
Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що програма поставок боєприпасів для України у рамках чеської ініціативи може продовжуватися, але його країна не вкладатиме туди своїх коштів.
«Я вирішив, за згодою партнерів по коаліції, що ми не скасовуватимемо ініціативу щодо боєприпасів. Проєкт продовжиться, і Чеська Республіка виступатиме координатором. Жодні кошти громадян Чехії не будуть вкладатися в ініціативу щодо боєприпасів», - написав Бабіш у соцмережі X 6 січня.
Андрей Бабіш, який очолив уряд Чехії у грудні, раніше обіцяв скасувати чеську снарядну ініціативу з поставок в Україну артилерійських боєприпасів, заявляючи, що вона супроводжувалася «корупцією і зловживаннями». Згодом він помʼякшив риторику і сказав, що нею могли б займатися на рівні НАТО.
У грудні попередній чеський уряд заявив про завершення передачі Україні 1,8 мільйона боєприпасів, які обіцяли надати у 2025 році.
У лютому 2024 року Чехія заявила, що знайшла джерела постачання сотень тисяч снарядів для України із-за кордону: йшлося про снаряди калібру 155 мм і 122 мм. Такі запаси знайшли в неназваної країни за межами ЄС.
Згодом у межах проєкту Прага відшукала понад мільйон боєприпасів. До чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів для України долучилися близько 20 країн.
Перші боєприпаси з чеської ініціативи почали постачати у червні 2024 року. За даними уряду країни, протягом 2024 року в Україну надіслали близько 1,5 мільйона боєприпасів, третина з яких - калібру 155 мм.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Карні: Канада збільшить обсяги спільного виробництва озброєнь з Україною
|Урсула фон дер Ляєн озвучила бачення гарантій безпеки для України
|Лондон і Париж підписали декларацію щодо можливого розміщення військ в Україні
|В Офісі президента опублікували текст Паризької декларації «Коаліції охочих»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як подвоїти корисну площу складу без переїзду
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Суд у Швеції остаточно відмовив компаніям Коломойського у стягненні з України $6 млрд
|Gripen, флот і авіація: Бельгія та Швеція готують внесок у безпеку України
|Чехія підтвердила роль координатора програми постачання боєприпасів для України
|Урсула фон дер Ляєн озвучила бачення гарантій безпеки для України
|Новий голова НКЦПФР Семенюк приступив до виконання обов’язків
|Лондон і Париж підписали декларацію щодо можливого розміщення військ в Україні
Бізнес
|NVIDIA представила Rubin — суперкомп’ютер для нового покоління ШІ
|Qualcomm представила Snapdragon X2 Plus — новий чип для Windows ПК з вищою продуктивністю
|Ринок тролейбусів в Україні 2025 року виріс більше ніж утричі
|Тамагочі повертаються – але тепер з ШІ
|У Великій Британії набула чинності заборона на рекламу нездорової їжі
|BYD обігнала Tesla за продажами електромобілів у 2025 році
|Бренд Alpina офіційно перейшов під контроль BMW Group