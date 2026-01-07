Авторизация

Два іранські міста перейшли під контроль протестувальників

В Ірані протестувальники заявили про взяття під контроль міст Абданан і Малекшах.

Про це повідомила Національна рада опору Ірану (NCRI), передає Цензор.НЕТ.


Що відомо?

Представник ради опору Алі Савафі зазначив:

"Сьогодні відбулися значні події у двох містах на заході Ірану, які фактично були захоплені, і люди святкують на вулицях".

Відомо, що протестувальники скандували: "Смерть Хаменеї!".

Обрана президентка NCRI Мар'ям Раджаві привітала протестувальників у Малекшахі та Абданані, які, за її словами, змусили силовиків режиму відступити.

Відомо, що демонстрації, страйки та зібрання відбуваються у десятках міст у багатьох провінціях Ірану.

За даними ЗМІ, у провінції Ілам очевидці та правозахисники повідомили, що в лікарні Імама Хомейні було використано сльозогінний газ, коли влада намагалася заарештувати поранених протестувальників, яких перевезли з сусідніх міст .

Про схожі події повідомляли з Тегерана, де бачили, як сили безпеки входили до лікарні Sina, що викликало паніку серед пацієнтів та їхніх сімей.


Що передувало?

  • 3 січня верховний лідер Ірану публічно заявив, що "заворушників слід поставити на місце", що, на думку спостерігачів, могло стати сигналом для силових структур діяти жорсткіше.
  • Своєю чергою президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати готові втрутитися, якщо іранська влада застосовуватиме насильство проти мирних протестувальників. 
    •
    За матеріалами: Цензор
    Ключові теги: Іран
     

