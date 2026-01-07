Два іранські міста перейшли під контроль протестувальників

В Ірані протестувальники заявили про взяття під контроль міст Абданан і Малекшах.

Про це повідомила Національна рада опору Ірану (NCRI), передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Представник ради опору Алі Савафі зазначив:

"Сьогодні відбулися значні події у двох містах на заході Ірану, які фактично були захоплені, і люди святкують на вулицях".

Відомо, що протестувальники скандували: "Смерть Хаменеї!".

Обрана президентка NCRI Мар'ям Раджаві привітала протестувальників у Малекшахі та Абданані, які, за її словами, змусили силовиків режиму відступити.

Відомо, що демонстрації, страйки та зібрання відбуваються у десятках міст у багатьох провінціях Ірану.

За даними ЗМІ, у провінції Ілам очевидці та правозахисники повідомили, що в лікарні Імама Хомейні було використано сльозогінний газ, коли влада намагалася заарештувати поранених протестувальників, яких перевезли з сусідніх міст .

Про схожі події повідомляли з Тегерана, де бачили, як сили безпеки входили до лікарні Sina, що викликало паніку серед пацієнтів та їхніх сімей.

Що передувало?

3 січня верховний лідер Ірану публічно заявив, що "заворушників слід поставити на місце", що, на думку спостерігачів, могло стати сигналом для силових структур діяти жорсткіше.

Своєю чергою президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати готові втрутитися, якщо іранська влада застосовуватиме насильство проти мирних протестувальників.