Два іранські міста перейшли під контроль протестувальників
16:18 07.01.2026 |
В Ірані протестувальники заявили про взяття під контроль міст Абданан і Малекшах.
Про це повідомила Національна рада опору Ірану (NCRI), передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Представник ради опору Алі Савафі зазначив:
"Сьогодні відбулися значні події у двох містах на заході Ірану, які фактично були захоплені, і люди святкують на вулицях".
Відомо, що протестувальники скандували: "Смерть Хаменеї!".
Обрана президентка NCRI Мар'ям Раджаві привітала протестувальників у Малекшахі та Абданані, які, за її словами, змусили силовиків режиму відступити.
Відомо, що демонстрації, страйки та зібрання відбуваються у десятках міст у багатьох провінціях Ірану.
За даними ЗМІ, у провінції Ілам очевидці та правозахисники повідомили, що в лікарні Імама Хомейні було використано сльозогінний газ, коли влада намагалася заарештувати поранених протестувальників, яких перевезли з сусідніх міст .
Про схожі події повідомляли з Тегерана, де бачили, як сили безпеки входили до лікарні Sina, що викликало паніку серед пацієнтів та їхніх сімей.
ТОП-НОВИНИ
