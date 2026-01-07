Фінансові новини
- |
- 07.01.26
- |
- 19:07
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
США контролюватимуть продаж нафти Венесуели, а кошти підуть "на благо народу"
18:27 07.01.2026 |
Адміністрація президента США Дональда Трампа планує контролювати продажі нафти з Венесуели та спрямовувати отримані кошти на відновлення економіки країни.
Про це, як повідомляє "Європейська правда", заявив міністр енергетики США Кріс Райт, його слова наводить Bloomberg.
Райт наголосив, що якщо США контролюватимуть потік нафти та грошові надходження від її продажу, то матимуть значний важіль впливу.
"Нам потрібні цей важіль і контроль над продажами нафти, щоб стимулювати зміни, які мають відбутися у Венесуелі", - сказав Райт у середу під час конференції в Маямі.
За оцінкою Райта, видобуток сирої нафти у Венесуелі в коротко- та середньостроковій перспективі можна збільшити на кілька сотень тисяч барелів на добу. Уряд США планує зараховувати доходи від продажів на урядові рахунки та використовувати їх на благо венесуельського народу.
Президент США Дональд Трамп наполягає на тому, щоб американські нафтові компанії відновили занепалу нафтову інфраструктуру Венесуели та відновили видобуток після усунення Сполученими Штатами колишнього президента Ніколаса Мадуро.
Венесуела володіє найбільшими у світі запасами сирої нафти, однак компанії прагнутимуть переконатися в наявності стабільного уряду, перш ніж інвестувати у довгострокові проєкти. Також їм потрібна певна впевненість, що Вашингтон підтримуватиме їхню присутність у Венесуелі навіть після того, як Трамп залишить посаду.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Карні: Канада збільшить обсяги спільного виробництва озброєнь з Україною
|Урсула фон дер Ляєн озвучила бачення гарантій безпеки для України
|Лондон і Париж підписали декларацію щодо можливого розміщення військ в Україні
|В Офісі президента опублікували текст Паризької декларації «Коаліції охочих»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як подвоїти корисну площу складу без переїзду
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|США контролюватимуть продаж нафти Венесуели, а кошти підуть "на благо народу"
|США захопили ще один танкер — M/T Sophia
|Два іранські міста перейшли під контроль протестувальників
|Танкер Marinera, пов’язаний із «тіньовим флотом» РФ, захопили військові США — ЗМІ
|Трамп закликає Венесуелу співпрацювати з нафтою лише з США, обмеживши Китай і Росію — ABC
|Gripen, флот і авіація: Бельгія та Швеція готують внесок у безпеку України
Бізнес
|NVIDIA представила Rubin — суперкомп’ютер для нового покоління ШІ
|Qualcomm представила Snapdragon X2 Plus — новий чип для Windows ПК з вищою продуктивністю
|Ринок тролейбусів в Україні 2025 року виріс більше ніж утричі
|Тамагочі повертаються – але тепер з ШІ
|У Великій Британії набула чинності заборона на рекламу нездорової їжі
|BYD обігнала Tesla за продажами електромобілів у 2025 році
|Бренд Alpina офіційно перейшов під контроль BMW Group